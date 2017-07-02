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Коли селянам вдома щось осточортіло - вони збирають громаду, і власноруч усувають і міняють те, що їм не подобається - владу, шляхове покриття чи сусідів-кримінальників. Тобто, допомагають собі своїми руками. У Львові ціла "Самопоміч" допомагає теж - тільки сама собі, а не місту. Тобто маємо наочно приклад, сформульований древніми - "Військо ослів, очолене левом, скоріш досягне перемоги, ніж військо левів, очолене ослом. У Львові на даний час - варіант №2...
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