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Заблудились как то в Украине на лодке двое лишнехромосомных. Вдруг им навстречу еще один лишнехромосомный с автоматом.
- Эй мужик! Подскажи, где тут можно фашистов наказать? И в какую сторону от них убегать?
- А я откуда знаю! Меня же только что уволили два месяца назад. И вообще, меня же тут нет...
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