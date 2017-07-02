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Заблудились как то в Украине на лодке двое лишнехромосомных. Вдруг им навстречу еще один лишнехромосомный с автоматом.
- Эй мужик! Подскажи, где тут можно фашистов наказать? И в какую сторону от них убегать?
- А я откуда знаю! Меня же только что уволили два месяца назад. И вообще, меня же тут нет...

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06
 
 Разноязычный Украинец
02.07.2017
  265
 Донбасс (1934)
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Цензор.НЕТАнекдотыЗаблудились как то в Украине на лодке двое лишнехромосомных. Вдруг им навстречу еще один лишнехромосомный с…
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