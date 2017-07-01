Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
- Гройсман сказал, что если не будет принята Пенсионная реформа, он уйдёт в отставку.
- Для меня это звучит почти так же соблазнительно, как «если не будет принята Пенсионная реформа, русские покинут Донбасс». Надо только проследить, чтобы Гройсман переплаченное за коммуналку вернул перед уходом.
41
УГАДАЙ КТО ЭТО
В январе 1980 он был впервые арестован за кражу государственного имущества. После 9 месяцев отсидки в КПЗ был освобожден за отсутствием состава преступления.
Наладил подпольный завод, который занимался изготовлением деревянных дверей. Суд приговорил его в 1982 году по статье 86, к 14 годам тюрьмы за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Поскольку он своей вины на суде не признал, его на год поместили в психиатрическую лечебницу. Затем, он отсидел оставшиеся 8 лет и в 1990 году был освобожден.
Сегодня он "эксперт" на каналах 112 и News One, льющий с телеэкранов воду на российскую мельницу.
Интересно, вы о каком Рабиновиче подумали?
4246
Старый-старый анекдот.
Медвежонок спрашивает маму:
-Мама, а что такое - "цивилизация?
-Цивилизация - это такое место, где мы начинаем резать себе лапы о пустые консервные банки и разбитые бутылки....
"Римейк".
Ребёнок спрашивает:
-Мама, а что такое "русский мир?"
-Это то место, где люди без совести объясняют людям без памяти, как хорошо было жить в бревенчатом бараке без штанов и на голодный желудок...
2134
МЗС про візовий режим із РФ: "Ідею підтримуємо, але вона може ускладнити життя українцям".
Ага, ми за колгосп, але не в нашому селі...
Вельминешановні керівники держави! Росія ускладнила життя українцям ще 3 роки тому, пересварила їх з родичами в Росії, залишила сиріт по всій Україні. Чому ми маємо думати про тих, хто їде заробляти в країну-агресора? А по родинних чи бізнесових справах можна і візу отримати.
2291