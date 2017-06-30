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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137017

Надпись на мешках с львовским мусором: «Нас багато, нас не подолати!»

6
104
 
 Евгений Цуканов
30.06.2017
  393
 Львов (21)
 ТОП недели

"Я с Путиным сидела за одним столом. Он очень сильный мужчина.." (А.Герман - экс-рыгоаналка)

Вот когда посидишь с ним на одних нарах, поймешь, что он - всего лишь мелкий, подлый, трусливый гопник, привыкший прятаться за женщинами, стариками, детьми и лживыми фразами

80
787
 
 систематик
26.06.2017
  3645
 Герман (1950), Путин (23950)

После того, как украинцы покинули "Одноклассники", сайт предложено назвать "Одниватники"..

77
683
 
 систематик
27.06.2017
  3053
 Россия (71198)

Просмотрев электронные декларации народных депутатов понимаешь, что народные депутаты имеют такое же отношение к народу, как и Морская Свинка - к морю...

74
074
 
 Разноязычный Украинец
26.06.2017
  3457
 ВР (22723)

УГАДАЙ КТО ЭТО

В январе 1980 он был впервые арестован за кражу государственного имущества. После 9 месяцев отсидки в КПЗ был освобожден за отсутствием состава преступления.

Наладил подпольный завод, который занимался изготовлением деревянных дверей. Суд приговорил его в 1982 году по статье 86, к 14 годам тюрьмы за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Поскольку он своей вины на суде не признал, его на год поместили в психиатрическую лечебницу. Затем, он отсидел оставшиеся 8 лет и в 1990 году был освобожден.

Сегодня он "эксперт" на каналах 112 и News One, льющий с телеэкранов воду на российскую мельницу.

Интересно, вы о каком Рабиновиче подумали?

65
166
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  4050
 Рабинович (98)

До оккупации летом в Крыму работало много приезжих. Местные работали и хозяйничали. Теперь хозяйничают понаехавшие, а местные пытаются устроиться к ним на работу. Здобули.

64
569
 
 ot63
25.06.2017
  4246
 Крым (20021)

Вопрос знатокам: "Носители какой религии управляют Москвой, если улицы в Москве на Байрам перекрывают, а на Пасху - нет?"

62
163
 
 санитар шестой палаты
26.06.2017
  2708
 Москва (2944)

ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ!

Путлер на АМЕРИКАНСКОМ Айфоне показало АМЕРИКАНЦУ видео работы АМЕРИКАНСКИХ вертолетов под переговоры УКРАИНЦЕВ, выдав это за российский удар по ИГИЛ в Сирии!

Светила мировой психиатрии в шоке!

62
264
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  2854
 Путин (23950)

Украина. Горела хата. Сбежалась вся округа. Кто с ведром, кто с багром, кто с огнетушителем.... Тушили пожар.

Россия. Горела изба. Сбежалась вся округа. Кто с пивом, кто с водкой, кто с гармошкой.... Снимали пожар на телефоны.

59
665
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  3690
 Россия (71198)

А вы знаете, что сначала вирус вымогатель, который впрыснули в Украину, требовал "купить немного газа у России", но создатели вируса вовремя сообразили, что так можно спалить свою контору...

55
257
 
 Разноязычный Украинец
28.06.2017
  2991
 Россия (71198)

Надежда Савченко не понимает Оксану Сыроед. На фига, спрашивается, голодать, если ты уже депутат Верховной Рады?

53
659
 
 Евгений Цуканов
24.06.2017
  3405
 Савченко (2839), Сыроид (207)

Старый-старый анекдот.
Медвежонок спрашивает маму:
-Мама, а что такое - "цивилизация?
-Цивилизация - это такое место, где мы начинаем резать себе лапы о пустые консервные банки и разбитые бутылки....

"Римейк".
Ребёнок спрашивает:
-Мама, а что такое "русский мир?"
-Это то место, где люди без совести объясняют людям без памяти, как хорошо было жить в бревенчатом бараке без штанов и на голодный желудок...

52
254
 
 Гайдамака
29.06.2017
  1866
 Россия (71198)

“Россия ответит на новые санкции США”, - сказал он и горько заплакал.

52
254
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  2716
 Путин (23950)

О "ПОЛЬЗЕ" САНКЦИЙ.

- Корабль тонет!
- Не драматизируйте, затопление некоторых отсеков пойдет нам только на пользу.

49
150
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  2765
 Россия (71198)

Думается, никого бы не удивило, если бы заседания ВР начинались такими словами спикера :
- Ну, граждане алкоголики, тунеядцы и коррупционеры, сегодня из АП поступила такая разнарядка на голосование......

49
1059
 
 систематик
24.06.2017
  3812
 ВР (22723)

МЗС про візовий режим із РФ: "Ідею підтримуємо, але вона може ускладнити життя українцям".

Ага, ми за колгосп, але не в нашому селі...

Вельминешановні керівники держави! Росія ускладнила життя українцям ще 3 роки тому, пересварила їх з родичами в Росії, залишила сиріт по всій Україні. Чому ми маємо думати про тих, хто їде заробляти в країну-агресора? А по родинних чи бізнесових справах можна і візу отримати.

49
352
 
 поэт
28.06.2017
  2164
 визовый режим (407)
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Цензор.НЕТАнекдотыНадпись на мешках с львовским мусором: «Нас багато, нас не подолати!»
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