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В январе 1980 он был впервые арестован за кражу государственного имущества. После 9 месяцев отсидки в КПЗ был освобожден за отсутствием состава преступления.
Наладил подпольный завод, который занимался изготовлением деревянных дверей. Суд приговорил его в 1982 году по статье 86, к 14 годам тюрьмы за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Поскольку он своей вины на суде не признал, его на год поместили в психиатрическую лечебницу. Затем, он отсидел оставшиеся 8 лет и в 1990 году был освобожден.
Сегодня он "эксперт" на каналах 112 и News One, льющий с телеэкранов воду на российскую мельницу.
Интересно, вы о каком Рабиновиче подумали?
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Путин: "В Америке каждые четыре-восемь лет меняется президент, а политический курс один и тот же. Значит ли это, что президент никак не влияет на ситуацию в вашей стране?"
Трамп: "В России каждые четыре-восемь лет меняется политический курс, а президент один и тот же. Значит ли это, что ситуация в вашей стране никак не влияет на президента?"
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