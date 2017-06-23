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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137004

Порошенко нагородив орденами двох депутатів, які голосували за диктаторські диктаторські закони 16 січня

Пан Президент думає, що він соломку підстилає на майбутнє, а насправді методично пиляє сук, на якому видить

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10
 
 поэт
29.06.2017
  73
 Порошенко (2648)
 ТОП недели

- Как перевести на английский Иван Дурак?
- Оливер Стоун.
- А на французский?
- Жерар Депардье.

88
391
 
 Юрий Крайний
23.06.2017
  2810
 Депардье (87)

"Я с Путиным сидела за одним столом. Он очень сильный мужчина.." (А.Герман - экс-рыгоаналка)

Вот когда посидишь с ним на одних нарах, поймешь, что он - всего лишь мелкий, подлый, трусливый гопник, привыкший прятаться за женщинами, стариками, детьми и лживыми фразами

80
787
 
 систематик
26.06.2017
  3452
 Герман (1950), Путин (23949)

Россияне, помните:

- Во-первых, горящие автомобильные покрышки на улицах и площадях прекрасно освещают путь в светлое будущее;
- Во-вторых, в перевёрнутые "автозаки" людей не сажают;

(источник - "Краткая инструкция к технологическим процессам организации "Майдана"...).

77
178
 
 Гайдамака
23.06.2017
  2967
 Россия (71181)

Просмотрев электронные декларации народных депутатов понимаешь, что народные депутаты имеют такое же отношение к народу, как и Морская Свинка - к морю...

73
073
 
 Разноязычный Украинец
26.06.2017
  3317
 ВР (22721)

После того, как украинцы покинули "Одноклассники", сайт предложено назвать "Одниватники"..

73
679
 
 систематик
27.06.2017
  2818
 Россия (71181)

Россияне! Вы ничего не измените, нося цветы на место убийства Немцова. Несите покрышки. Это работает лучше.

65
1277
 
 YV
23.06.2017
  2421
 Россия (71181)

До оккупации летом в Крыму работало много приезжих. Местные работали и хозяйничали. Теперь хозяйничают понаехавшие, а местные пытаются устроиться к ним на работу. Здобули.

64
569
 
 ot63
25.06.2017
  4143
 Крым (20018)

Санкции против России не работают до такой степени, что кремлевские СМИ пишут о них каждый день.

63
1073
 
 YV
23.06.2017
  4333
 Россия (71181), санкции (6234)

УГАДАЙ КТО ЭТО

В январе 1980 он был впервые арестован за кражу государственного имущества. После 9 месяцев отсидки в КПЗ был освобожден за отсутствием состава преступления.

Наладил подпольный завод, который занимался изготовлением деревянных дверей. Суд приговорил его в 1982 году по статье 86, к 14 годам тюрьмы за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Поскольку он своей вины на суде не признал, его на год поместили в психиатрическую лечебницу. Затем, он отсидел оставшиеся 8 лет и в 1990 году был освобожден.

Сегодня он "эксперт" на каналах 112 и News One, льющий с телеэкранов воду на российскую мельницу.

Интересно, вы о каком Рабиновиче подумали?

61
162
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  3787
 Рабинович (98)

Вопрос знатокам: "Носители какой религии управляют Москвой, если улицы в Москве на Байрам перекрывают, а на Пасху - нет?"

61
162
 
 санитар шестой палаты
26.06.2017
  2610
 Москва (2944)

ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ!

Путлер на АМЕРИКАНСКОМ Айфоне показало АМЕРИКАНЦУ видео работы АМЕРИКАНСКИХ вертолетов под переговоры УКРАИНЦЕВ, выдав это за российский удар по ИГИЛ в Сирии!

Светила мировой психиатрии в шоке!

59
261
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  2655
 Путин (23949)

Путин: "В Америке каждые четыре-восемь лет меняется президент, а политический курс один и тот же. Значит ли это, что президент никак не влияет на ситуацию в вашей стране?"

Трамп: "В России каждые четыре-восемь лет меняется политический курс, а президент один и тот же. Значит ли это, что ситуация в вашей стране никак не влияет на президента?"

59
867
 
 YV
23.06.2017
  4533
 Путин (23949), Трамп (1190)

Украина. Горела хата. Сбежалась вся округа. Кто с ведром, кто с багром, кто с огнетушителем.... Тушили пожар.

Россия. Горела изба. Сбежалась вся округа. Кто с пивом, кто с водкой, кто с гармошкой.... Снимали пожар на телефоны.

55
661
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  3466
 Россия (71181)

Вы смеётесь, что Путин похвастался перед Стоуном фейковым видео, а ведь с "великой победой" та же хрень - от гордости архивы не засекречивают.

54
1165
 
 YV
23.06.2017
  2316
 Путин (23949)

Надежда Савченко не понимает Оксану Сыроед. На фига, спрашивается, голодать, если ты уже депутат Верховной Рады?

53
659
 
 Евгений Цуканов
24.06.2017
  3348
 Савченко (2839), Сыроид (207)
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Цензор.НЕТАнекдотыПорошенко нагородив орденами двох депутатів, які голосували за диктаторські диктаторські закони 16 січня Пан…
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