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МЗС про візовий режим із РФ: "Ідею підтримуємо, але вона може ускладнити життя українцям".
Ага, ми за колгосп, але не в нашому селі...
Вельминешановні керівники держави! Росія ускладнила життя українцям ще 3 роки тому, пересварила їх з родичами в Росії, залишила сиріт по всій Україні. Чому ми маємо думати про тих, хто їде заробляти в країну-агресора? А по родинних чи бізнесових справах можна і візу отримати.
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