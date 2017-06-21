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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136932

Обороноспособность страны обратно пропорциональна количеству офшоров.

2
02
 
 Влад Просто
28.06.2017
  42
 офшор (21)
 ТОП недели

- Как перевести на английский Иван Дурак?
- Оливер Стоун.
- А на французский?
- Жерар Депардье.

86
389
 
 Юрий Крайний
23.06.2017
  2609
 Депардье (87)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

79
685
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  3411
 Путин (23944)

Россияне, помните:

- Во-первых, горящие автомобильные покрышки на улицах и площадях прекрасно освещают путь в светлое будущее;
- Во-вторых, в перевёрнутые "автозаки" людей не сажают;

(источник - "Краткая инструкция к технологическим процессам организации "Майдана"...).

76
177
 
 Гайдамака
23.06.2017
  2819
 Россия (71166)

"Я с Путиным сидела за одним столом. Он очень сильный мужчина.." (А.Герман - экс-рыгоаналка)

Вот когда посидишь с ним на одних нарах, поймешь, что он - всего лишь мелкий, подлый, трусливый гопник, привыкший прятаться за женщинами, стариками, детьми и лживыми фразами

71
576
 
 систематик
26.06.2017
  3057
 Герман (1950), Путин (23944)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

71
374
 
 ot63
21.06.2017
  3290
 выборы (21784)

Просмотрев электронные декларации народных депутатов понимаешь, что народные депутаты имеют такое же отношение к народу, как и Морская Свинка - к морю...

65
065
 
 Разноязычный Украинец
26.06.2017
  3040
 ВР (22717)

Россияне! Вы ничего не измените, нося цветы на место убийства Немцова. Несите покрышки. Это работает лучше.

65
1176
 
 YV
23.06.2017
  2314
 Россия (71166)

Санкции против России не работают до такой степени, что кремлевские СМИ пишут о них каждый день.

63
972
 
 YV
23.06.2017
  4219
 Россия (71166), санкции (6232)

До оккупации летом в Крыму работало много приезжих. Местные работали и хозяйничали. Теперь хозяйничают понаехавшие, а местные пытаются устроиться к ним на работу. Здобули.

63
366
 
 ot63
25.06.2017
  3918
 Крым (20014)

После того, как украинцы покинули "Одноклассники", сайт предложено назвать "Одниватники"..

61
364
 
 систематик
27.06.2017
  2350
 Россия (71166)

Путин: "В Америке каждые четыре-восемь лет меняется президент, а политический курс один и тот же. Значит ли это, что президент никак не влияет на ситуацию в вашей стране?"

Трамп: "В России каждые четыре-восемь лет меняется политический курс, а президент один и тот же. Значит ли это, что ситуация в вашей стране никак не влияет на президента?"

58
866
 
 YV
23.06.2017
  4422
 Путин (23944), Трамп (1188)

Мощь и "Величие" раиссии. За четыре дня авиасалона в «Ле-Бурже» 34-м компаниям из России не удалось заключить ни одного контракта - не хотят покупать надувные матрасы.

58
462
 
 ot63
22.06.2017
  3259
 Россия (71166), Франция (1942)

Вопрос знатокам: "Носители какой религии управляют Москвой, если улицы в Москве на Байрам перекрывают, а на Пасху - нет?"

55
055
 
 санитар шестой палаты
26.06.2017
  2390
 Москва (2944)

Вы смеётесь, что Путин похвастался перед Стоуном фейковым видео, а ведь с "великой победой" та же хрень - от гордости архивы не засекречивают.

54
1064
 
 YV
23.06.2017
  2240
 Путин (23944)

Войну невозможно выиграть законами, точно так же, как невозможно забить гвоздь шоколадкой.

54
963
 
 Влад Просто
21.06.2017
  3318
 Порошенко (13279)
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Цензор.НЕТАнекдотыОбороноспособность страны обратно пропорциональна количеству офшоров.
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