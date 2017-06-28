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Главное, чтобы хакеры не ломанули Большой Стратегический Компьютер Страны (генерирующий обещания и пишущий речи Петру Алексеевичу). Пока Пётр Алексеевич произносит свои чудесные патриотические речи совсем не заметно, как тихонько уходят деньги в оффшоры, как Рада скатывается до уровня Думы, а страна незаметно превращается в российский протекторат. Пока работает БСКС, на душе спокойно и хорошо, страну кто-то где-то защищает или обещает, что защитит, а самая большая проблема – родословная Анны Ярославны.
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