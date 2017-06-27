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О "ПОЛЬЗЕ" САНКЦИЙ.

- Корабль тонет!
- Не драматизируйте, затопление некоторых отсеков пойдет нам только на пользу.

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17
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  389
 Россия (10160)
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Цензор.НЕТАнекдотыО "ПОЛЬЗЕ" САНКЦИЙ. - Корабль тонет! - Не драматизируйте, затопление некоторых отсеков пойдет нам только на пользу.
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