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ИЗ СЕРИИ "РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ"
(для раздумий попоЧленцев Лугондонии и прочих дыныры).
В оккупированной рашистами Ялте 20 июня оккупанты по запросу Интерпола арестовали хероя “дыныры” Вадима Погодина по прозвищу “Керчь”. По совокупности совершенных преступлений ему грозит пожизненное заключение. Погодина ищет полиция Краматорска по подозрению в убийстве вратаря молодежной команды краматорского “Авангарда”, 17-летнего Степана Чубенко, которого Погодин с подельниками летом 2014 года схватили и после пыток расстреляли в Донецке из-за желто-синей ленты на рюкзаке. Также Погодин участвовал в боевых действиях на стороне российских оккупантов.
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