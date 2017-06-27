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Україні потрібно припинити імітацію і почати будувати державу, будувати реальність, - Томбіньський.

Шановні європейці! На жаль, 95% наших високопосадовців просто не розуміє, що ви від них хочете. Вони вже перестали носити туфлі із крокодилової шкіри, почали літати в економкласах літаків, вільно розмовляють англійською, а ви ще щось вимагаєте...

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 поэт
27.06.2017
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 украинцы (787)
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Цензор.НЕТАнекдотыУкраїні потрібно припинити імітацію і почати будувати державу, будувати реальність, - Томбіньський. Шановні…
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