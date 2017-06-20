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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136862

Из жизни политиков. В Николаеве прошла встреча Надежды Савченко с яйцами избирателей.

17
219
 
 Евгений Цуканов
27.06.2017
  529
 Савченко (252)
 ТОП недели

- Как перевести на английский Иван Дурак?
- Оливер Стоун.
- А на французский?
- Жерар Депардье.

86
389
 
 Юрий Крайний
23.06.2017
  2453
 Депардье (87)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

79
685
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  3276
 Путин (23941)

Россияне, помните:

- Во-первых, горящие автомобильные покрышки на улицах и площадях прекрасно освещают путь в светлое будущее;
- Во-вторых, в перевёрнутые "автозаки" людей не сажают;

(источник - "Краткая инструкция к технологическим процессам организации "Майдана"...).

76
177
 
 Гайдамака
23.06.2017
  2677
 Россия (71157)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

73
174
 
 ot63
20.06.2017
  3758
 Путин (23941)

Россиянина спрашивают:
- Вы Пушкина читали?
- Нам некогда читать Пушкина - мы им гордимся!

71
576
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2293
 Россия (71157)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

71
374
 
 ot63
21.06.2017
  3204
 выборы (21783)

Смотрю на депутатов Верховной Рады и понимаю, кому-то - Родина, а кому-то – её закрома.

70
575
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  3148
 ВР (22706)

Россияне! Вы ничего не измените, нося цветы на место убийства Немцова. Несите покрышки. Это работает лучше.

65
1176
 
 YV
23.06.2017
  2203
 Россия (71157)

Санкции против России не работают до такой степени, что кремлевские СМИ пишут о них каждый день.

63
972
 
 YV
23.06.2017
  4087
 Россия (71157), санкции (6232)

До оккупации летом в Крыму работало много приезжих. Местные работали и хозяйничали. Теперь хозяйничают понаехавшие, а местные пытаются устроиться к ним на работу. Здобули.

61
364
 
 ot63
25.06.2017
  3693
 Крым (20012)

Обворовать одного – преступление, методично грабить большинство – это экономическая политика в интересах народа.

58
563
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2402
 коррупция (7314), реформы (2686)

Просмотрев электронные декларации народных депутатов понимаешь, что народные депутаты имеют такое же отношение к народу, как и Морская Свинка - к морю...

58
058
 
 Разноязычный Украинец
26.06.2017
  2652
 ВР (22706)

Мощь и "Величие" раиссии. За четыре дня авиасалона в «Ле-Бурже» 34-м компаниям из России не удалось заключить ни одного контракта - не хотят покупать надувные матрасы.

58
462
 
 ot63
22.06.2017
  3184
 Россия (71157), Франция (1942)

Путин: "В Америке каждые четыре-восемь лет меняется президент, а политический курс один и тот же. Значит ли это, что президент никак не влияет на ситуацию в вашей стране?"

Трамп: "В России каждые четыре-восемь лет меняется политический курс, а президент один и тот же. Значит ли это, что ситуация в вашей стране никак не влияет на президента?"

58
866
 
 YV
23.06.2017
  4293
 Путин (23941), Трамп (1188)

"Я с Путиным сидела за одним столом. Он очень сильный мужчина.." (А.Герман - экс-рыгоаналка)

Вот когда посидишь с ним на одних нарах, поймешь, что он - всего лишь мелкий, подлый, трусливый гопник, привыкший прятаться за женщинами, стариками, детьми и лживыми фразами

57
562
 
 систематик
26.06.2017
  2479
 Герман (1950), Путин (23941)
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Цензор.НЕТАнекдотыИз жизни политиков. В Николаеве прошла встреча Надежды Савченко с яйцами избирателей.
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