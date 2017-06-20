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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136850

"Я с Путиным сидела за одним столом. Он очень сильный мужчина.." (А.Герман - экс-рыгоаналка)

Вот когда посидишь с ним на одних нарах, поймешь, что он - всего лишь мелкий, подлый, трусливый гопник, привыкший прятаться за женщинами, стариками, детьми и лживыми фразами

3
03
 
 систематик
26.06.2017
  89
 Герман (119), Путин (9951)
 ТОП недели

- Как перевести на английский Иван Дурак?
- Оливер Стоун.
- А на французский?
- Жерар Депардье.

80
383
 
 Юрий Крайний
23.06.2017
  2248
 Депардьє (0)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

76
682
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  3128
 Путін (1568)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

74
074
 
 ot63
20.06.2017
  3655
 Путін (1568)

Россияне, помните:

- Во-первых, горящие автомобильные покрышки на улицах и площадях прекрасно освещают путь в светлое будущее;
- Во-вторых, в перевёрнутые "автозаки" людей не сажают;

(источник - "Краткая инструкция к технологическим процессам организации "Майдана"...).

74
175
 
 Гайдамака
23.06.2017
  2486
 Росія (6704)

Россиянина спрашивают:
- Вы Пушкина читали?
- Нам некогда читать Пушкина - мы им гордимся!

70
575
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2202
 Росія (6704)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

70
272
 
 ot63
21.06.2017
  3109
 вибори (1038)

Смотрю на депутатов Верховной Рады и понимаю, кому-то - Родина, а кому-то – её закрома.

67
572
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  3055
 ВР (2456)

Россияне! Вы ничего не измените, нося цветы на место убийства Немцова. Несите покрышки. Это работает лучше.

65
1075
 
 YV
23.06.2017
  2069
 Росія (6704)

Санкции против России не работают до такой степени, что кремлевские СМИ пишут о них каждый день.

61
869
 
 YV
23.06.2017
  3898
 Росія (6704), санкції (1115)

А вы знаете, что русским человеком нельзя управлять с помощью только кнута и пряника, как 100 лет тому назад. Сегодня нужна ещё водка с телевизором.

59
766
 
 Старый зольдат
20.06.2017
  2705
 Росія (6704)

Мощь и "Величие" раиссии. За четыре дня авиасалона в «Ле-Бурже» 34-м компаниям из России не удалось заключить ни одного контракта - не хотят покупать надувные матрасы.

58
361
 
 ot63
22.06.2017
  3085
 Росія (6704), Франція (483)

Убогая страна Россия: летает на чужих самолетах, ездит на чужих автомобилях и даже фильм про СВОЕГО президента вынуждена заказывать у чужестранца.

57
1269
 
 YV
20.06.2017
  3180
 Росія (6704)

Обворовать одного – преступление, методично грабить большинство – это экономическая политика в интересах народа.

55
560
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2335
 корупція (1517), реформи (812)

Путин: "В Америке каждые четыре-восемь лет меняется президент, а политический курс один и тот же. Значит ли это, что президент никак не влияет на ситуацию в вашей стране?"

Трамп: "В России каждые четыре-восемь лет меняется политический курс, а президент один и тот же. Значит ли это, что ситуация в вашей стране никак не влияет на президента?"

54
862
 
 YV
23.06.2017
  4097
 Путін (1568), Трамп (788)

Вы смеётесь, что Путин похвастался перед Стоуном фейковым видео, а ведь с "великой победой" та же хрень - от гордости архивы не засекречивают.

54
963
 
 YV
23.06.2017
  2057
 Путін (1568)
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Цензор.НЕТАнекдоты"Я с Путиным сидела за одним столом. Он очень сильный мужчина.." (А.Герман - экс-рыгоаналка) Вот когда посидишь с ним…
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