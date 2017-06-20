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Путин: "В Америке каждые четыре-восемь лет меняется президент, а политический курс один и тот же. Значит ли это, что президент никак не влияет на ситуацию в вашей стране?"
Трамп: "В России каждые четыре-восемь лет меняется политический курс, а президент один и тот же. Значит ли это, что ситуация в вашей стране никак не влияет на президента?"
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