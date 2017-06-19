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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136823

Узнав, что Киевский облсовет проголосовал за импичмент президента, Порошенко решил почитать Конституцию.

1
43
 
 Евгений Цуканов
26.06.2017
  376
 Порошенко (2648)
 ТОП недели

- Как перевести на английский Иван Дурак?
- Оливер Стоун.
- А на французский?
- Жерар Депардье.

79
382
 
 Юрий Крайний
23.06.2017
  2180
 Депардье (87)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

76
682
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  3078
 Путин (23934)

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

75
479
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3857
 Россия (71142)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

74
074
 
 ot63
20.06.2017
  3626
 Путин (23934)

Россияне, помните:

- Во-первых, горящие автомобильные покрышки на улицах и площадях прекрасно освещают путь в светлое будущее;
- Во-вторых, в перевёрнутые "автозаки" людей не сажают;

(источник - "Краткая инструкция к технологическим процессам организации "Майдана"...).

73
174
 
 Гайдамака
23.06.2017
  2440
 Россия (71142)

Россиянина спрашивают:
- Вы Пушкина читали?
- Нам некогда читать Пушкина - мы им гордимся!

70
575
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2180
 Россия (71142)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

70
272
 
 ot63
21.06.2017
  3086
 выборы (21783)

Смотрю на депутатов Верховной Рады и понимаю, кому-то - Родина, а кому-то – её закрома.

67
572
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  3031
 ВР (22703)

Россияне! Вы ничего не измените, нося цветы на место убийства Немцова. Несите покрышки. Это работает лучше.

65
1075
 
 YV
23.06.2017
  2022
 Россия (71142)

Санкции против России не работают до такой степени, что кремлевские СМИ пишут о них каждый день.

61
869
 
 YV
23.06.2017
  3836
 Россия (71142), санкции (6231)

А вы знаете, что русским человеком нельзя управлять с помощью только кнута и пряника, как 100 лет тому назад. Сегодня нужна ещё водка с телевизором.

59
766
 
 Старый зольдат
20.06.2017
  2688
 Россия (71142)

Мощь и "Величие" раиссии. За четыре дня авиасалона в «Ле-Бурже» 34-м компаниям из России не удалось заключить ни одного контракта - не хотят покупать надувные матрасы.

58
361
 
 ot63
22.06.2017
  3053
 Россия (71142), Франция (1930)

Убогая страна Россия: летает на чужих самолетах, ездит на чужих автомобилях и даже фильм про СВОЕГО президента вынуждена заказывать у чужестранца.

57
1269
 
 YV
20.06.2017
  3162
 Россия (71142)

Обворовать одного – преступление, методично грабить большинство – это экономическая политика в интересах народа.

55
560
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2315
 коррупция (7312), реформы (2684)

Вы смеётесь, что Путин похвастался перед Стоуном фейковым видео, а ведь с "великой победой" та же хрень - от гордости архивы не засекречивают.

54
963
 
 YV
23.06.2017
  2013
 Путин (23934)
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Цензор.НЕТАнекдотыУзнав, что Киевский облсовет проголосовал за импичмент президента, Порошенко решил почитать Конституцию.
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