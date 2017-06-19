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- Чего хочет Путин?
- Прикрываясь фарисейством о заботе об украинцах и «русским миром», отобрать у украинцев предприятия, ресурсы, землю …
- Чего хочет Порошенко?
- Прикрываясь фарисейством о заботе об украинцах и «европейскими ценностями», отобрать у украинцев предприятия, ресурсы, землю …
- В таком случае, чем Порошенко лучше Путина?
- Тут наклюнулся другой вопрос. Если никто из них не в состоянии это сделать в одиночку, то почему бы им не объединить усилия и прикрываясь двойным фарисейством …? Один отвлекает, постреливая, а второй тышком-нышком …
- Сил может не хватить, подмога им нужна. Если бы ещё и США прикрываясь фарисейством о заботе об украинцах и «американской мечтой» …
P.S. История повторяется. Раньше у индейцев настоящее золото на разные «ценности» (зеркальца, бусики …) тоже меняли. Чем закончили индейцы?
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