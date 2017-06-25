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- Господин президент, вот вы говорили, что русские – самый разделенный народ. Почему ваше правительство делает так мало для возвращения соотечественников на Родину?
- Отвечу вопросом на вопрос – а вы лично готовы оторвать от себя какие-то средства и помочь в обустройстве соотечественникам?
- Ну, пусть наши олигархи скинутся!
- Так у наших олигархов другие соотечественники…
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