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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136793

До оккупации летом в Крыму работало много приезжих. Местные работали и хозяйничали. Теперь хозяйничают понаехавшие, а местные пытаются устроиться к ним на работу. Здобули.

2
02
 
 ot63
25.06.2017
  68
 Крым (1479)
 ТОП недели

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

75
479
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3706
 Россия (71126)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

74
680
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  2838
 Путин (23930)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

74
074
 
 ot63
20.06.2017
  3495
 Путин (23930)

- Как перевести на английский Иван Дурак?
- Оливер Стоун.
- А на французский?
- Жерар Депардье.

72
375
 
 Юрий Крайний
23.06.2017
  1918
 Депардье (87)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

69
271
 
 ot63
21.06.2017
  2985
 выборы (21782)

Россиянина спрашивают:
- Вы Пушкина читали?
- Нам некогда читать Пушкина - мы им гордимся!

66
571
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2091
 Россия (71126)

Смотрю на депутатов Верховной Рады и понимаю, кому-то - Родина, а кому-то – её закрома.

64
569
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2936
 ВР (22703)

Россияне, помните:

- Во-первых, горящие автомобильные покрышки на улицах и площадях прекрасно освещают путь в светлое будущее;
- Во-вторых, в перевёрнутые "автозаки" людей не сажают;

(источник - "Краткая инструкция к технологическим процессам организации "Майдана"...).

63
164
 
 Гайдамака
23.06.2017
  2138
 Россия (71126)

Путин в Росии - лучшая прививка от царя в Украине.

62
365
 
 ot63
19.06.2017
  3688
 Путин (23930)

Россияне! Вы ничего не измените, нося цветы на место убийства Немцова. Несите покрышки. Это работает лучше.

62
668
 
 YV
23.06.2017
  1808
 Россия (71126)

Убогая страна Россия: летает на чужих самолетах, ездит на чужих автомобилях и даже фильм про СВОЕГО президента вынуждена заказывать у чужестранца.

59
1069
 
 YV
20.06.2017
  3092
 Россия (71126)

Санкции против России не работают до такой степени, что кремлевские СМИ пишут о них каждый день.

56
662
 
 YV
23.06.2017
  3480
 Россия (71126), санкции (6229)

Філателісти не ходять по місту і не волають “Ми – філателісти!» І нумізмати, і фалеристи, і бібліофіли, і рибалки, і вегетаріанці, і вегани цього не роблять.

І тільки «ІНШІ» з кожним роком все активніше шукають пригод на свою «іншість»! ©

56
1672
 
 YV
19.06.2017
  3299
 украинцы (2543)

А вы знаете, что русским человеком нельзя управлять с помощью только кнута и пряника, как 100 лет тому назад. Сегодня нужна ещё водка с телевизором.

56
763
 
 Старый зольдат
20.06.2017
  2616
 Россия (71126)

Мощь и "Величие" раиссии. За четыре дня авиасалона в «Ле-Бурже» 34-м компаниям из России не удалось заключить ни одного контракта - не хотят покупать надувные матрасы.

55
358
 
 ot63
22.06.2017
  2887
 Россия (71126), Франция (1929)
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Цензор.НЕТАнекдотыДо оккупации летом в Крыму работало много приезжих. Местные работали и хозяйничали. Теперь хозяйничают понаехавшие, а…
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