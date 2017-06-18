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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136789

Кто на что способен.

Украинский школьник выиграл Олимпиаду в США за изобретение по очистке воды от нефти..

А Сборную России вообще не пустили на Олимпиаду за изобретение по загрязнению мочи всякими там допингами.

2
02
 
 систематик
24.06.2017
  50
 Росія (0)
 ТОП недели

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

87
390
 
 Гайдамака
18.06.2017
  3921
 Путин (23927)

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

75
479
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3609
 Россия (71122)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

74
074
 
 ot63
20.06.2017
  3401
 Путин (23927)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

73
1386
 
 YV
18.06.2017
  2581
 Россия (71122)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

72
678
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  2675
 Путин (23927)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

72
1082
 
 YV
18.06.2017
  4003
 Путин (23927)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

68
270
 
 ot63
21.06.2017
  2886
 выборы (21782)

Россиянина спрашивают:
- Вы Пушкина читали?
- Нам некогда читать Пушкина - мы им гордимся!

65
469
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2011
 Россия (71122)

-Почему в российских протестах участвует столько молодых людей?
-Просто те, кто родились при президенте Путине, не хотят при нём же и умереть.

65
267
 
 ot63
18.06.2017
  2971
 Путин (23927)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

64
1276
 
 YV
18.06.2017
  2698
 Путин (23927)

- Как перевести на английский Иван Дурак?
- Оливер Стоун.
- А на французский?
- Жерар Депардье.

62
365
 
 Юрий Крайний
23.06.2017
  1673
 Депардье (87)

Путин в Росии - лучшая прививка от царя в Украине.

62
365
 
 ot63
19.06.2017
  3633
 Путин (23927)

Смотрю на депутатов Верховной Рады и понимаю, кому-то - Родина, а кому-то – её закрома.

62
567
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2851
 ВР (22703)

Убогая страна Россия: летает на чужих самолетах, ездит на чужих автомобилях и даже фильм про СВОЕГО президента вынуждена заказывать у чужестранца.

60
969
 
 YV
20.06.2017
  3034
 Россия (71122)

Філателісти не ходять по місту і не волають “Ми – філателісти!» І нумізмати, і фалеристи, і бібліофіли, і рибалки, і вегетаріанці, і вегани цього не роблять.

І тільки «ІНШІ» з кожним роком все активніше шукають пригод на свою «іншість»! ©

56
1672
 
 YV
19.06.2017
  3276
 украинцы (2543)
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Цензор.НЕТАнекдотыКто на что способен. Украинский школьник выиграл Олимпиаду в США за изобретение по очистке воды от нефти.. А Сборную…
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