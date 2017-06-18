EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136763

Надежда Савченко не понимает Оксану Сыроед. На фига, спрашивается, голодать, если ты уже депутат Верховной Рады?

3
03
 
 Евгений Цуканов
24.06.2017
  156
 Савченко (252), Сыроид (1)
 ТОП недели

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

87
390
 
 Гайдамака
18.06.2017
  3912
 Путин (23927)

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

74
478
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3600
 Россия (71121)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

73
1386
 
 YV
18.06.2017
  2576
 Россия (71121)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

73
073
 
 ot63
20.06.2017
  3387
 Путин (23927)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

72
1082
 
 YV
18.06.2017
  4001
 Путин (23927)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

71
677
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  2657
 Путин (23927)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

67
269
 
 ot63
21.06.2017
  2875
 выборы (21781)

-Почему в российских протестах участвует столько молодых людей?
-Просто те, кто родились при президенте Путине, не хотят при нём же и умереть.

65
267
 
 ot63
18.06.2017
  2969
 Путин (23927)

Россиянина спрашивают:
- Вы Пушкина читали?
- Нам некогда читать Пушкина - мы им гордимся!

64
468
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2002
 Россия (71121)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

64
1276
 
 YV
18.06.2017
  2696
 Путин (23927)

Смотрю на депутатов Верховной Рады и понимаю, кому-то - Родина, а кому-то – её закрома.

61
566
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2841
 ВР (22703)

Путин в Росии - лучшая прививка от царя в Украине.

61
364
 
 ot63
19.06.2017
  3629
 Путин (23927)

- Как перевести на английский Иван Дурак?
- Оливер Стоун.
- А на французский?
- Жерар Депардье.

61
263
 
 Юрий Крайний
23.06.2017
  1640
 Депардье (87)

Убогая страна Россия: летает на чужих самолетах, ездит на чужих автомобилях и даже фильм про СВОЕГО президента вынуждена заказывать у чужестранца.

59
968
 
 YV
20.06.2017
  3027
 Россия (71121)

Філателісти не ходять по місту і не волають “Ми – філателісти!» І нумізмати, і фалеристи, і бібліофіли, і рибалки, і вегетаріанці, і вегани цього не роблять.

І тільки «ІНШІ» з кожним роком все активніше шукають пригод на свою «іншість»! ©

55
1671
 
 YV
19.06.2017
  3273
 украинцы (2543)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыНадежда Савченко не понимает Оксану Сыроед. На фига, спрашивается, голодать, если ты уже депутат Верховной Рады?
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти