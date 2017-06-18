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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136751

-Россияне запускали в Сирии свои "колибры!" Опубликовали видео !
- А это точно "колибры "? Не "томогавки"? И точно в Сирии? А то Шойгу такой шутник!!!!

1
01
 
 Леонид Ена 5316fb1e
24.06.2017
  144
 Шойгу (68)
 ТОП недели

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

87
390
 
 Гайдамака
18.06.2017
  3912
 Путин (23927)

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

74
478
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3600
 Россия (71121)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

73
1386
 
 YV
18.06.2017
  2576
 Россия (71121)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

73
073
 
 ot63
20.06.2017
  3387
 Путин (23927)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

72
1082
 
 YV
18.06.2017
  4001
 Путин (23927)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

71
677
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  2657
 Путин (23927)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

67
269
 
 ot63
21.06.2017
  2875
 выборы (21781)

-Почему в российских протестах участвует столько молодых людей?
-Просто те, кто родились при президенте Путине, не хотят при нём же и умереть.

65
267
 
 ot63
18.06.2017
  2969
 Путин (23927)

Россиянина спрашивают:
- Вы Пушкина читали?
- Нам некогда читать Пушкина - мы им гордимся!

64
468
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2002
 Россия (71121)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

64
1276
 
 YV
18.06.2017
  2696
 Путин (23927)

Смотрю на депутатов Верховной Рады и понимаю, кому-то - Родина, а кому-то – её закрома.

61
566
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2841
 ВР (22703)

Путин в Росии - лучшая прививка от царя в Украине.

61
364
 
 ot63
19.06.2017
  3629
 Путин (23927)

- Как перевести на английский Иван Дурак?
- Оливер Стоун.
- А на французский?
- Жерар Депардье.

61
263
 
 Юрий Крайний
23.06.2017
  1640
 Депардье (87)

Убогая страна Россия: летает на чужих самолетах, ездит на чужих автомобилях и даже фильм про СВОЕГО президента вынуждена заказывать у чужестранца.

59
968
 
 YV
20.06.2017
  3027
 Россия (71121)

Філателісти не ходять по місту і не волають “Ми – філателісти!» І нумізмати, і фалеристи, і бібліофіли, і рибалки, і вегетаріанці, і вегани цього не роблять.

І тільки «ІНШІ» з кожним роком все активніше шукають пригод на свою «іншість»! ©

55
1671
 
 YV
19.06.2017
  3273
 украинцы (2543)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Россияне запускали в Сирии свои "колибры!" Опубликовали видео ! - А это точно "колибры "? Не "томогавки"? И…
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