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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136727

Очень прикольно, когда русские пропагандоны пишут, что надо "ради величия" терпеть невзгоды.

Где вы видели чиновника, величественно жующего сыр из пальмового масла?

2
02
 
 YV
23.06.2017
  55
 Россия (10159)
 ТОП недели

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

87
390
 
 Гайдамака
18.06.2017
  3781
 Путин (23923)

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

81
586
 
 Олександр
16.06.2017
  4445
 Путин (23923)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

74
1286
 
 YV
18.06.2017
  2467
 Россия (71112)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

73
982
 
 YV
18.06.2017
  3906
 Путин (23923)

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

72
476
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3490
 Россия (71112)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

71
071
 
 ot63
20.06.2017
  3238
 Путин (23923)

Путин рассказал Оливеру Стоуну, как впервые встал на коньки в 60 лет, но лично меня больше интересует, в каком возрасте он их отбросит.

69
271
 
 Кот
17.06.2017
  2814
 Путин (23923)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

66
1278
 
 YV
16.06.2017
  3295
 Россия (71112)

-Почему в российских протестах участвует столько молодых людей?
-Просто те, кто родились при президенте Путине, не хотят при нём же и умереть.

65
267
 
 ot63
18.06.2017
  2906
 Путин (23923)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

65
1176
 
 YV
18.06.2017
  2631
 Путин (23923)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

64
165
 
 ot63
21.06.2017
  2667
 выборы (21780)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

62
668
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  2274
 Путин (23923)

Путин в Росии - лучшая прививка от царя в Украине.

60
363
 
 ot63
19.06.2017
  3559
 Путин (23923)

Россиянина спрашивают:
- Вы Пушкина читали?
- Нам некогда читать Пушкина - мы им гордимся!

60
363
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  1865
 Россия (71112)

Смотрю на депутатов Верховной Рады и понимаю, кому-то - Родина, а кому-то – её закрома.

59
463
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  2646
 ВР (22695)
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Цензор.НЕТАнекдотыОчень прикольно, когда русские пропагандоны пишут, что надо "ради величия" терпеть невзгоды. Где вы видели…
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