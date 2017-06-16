EN|RU|UK
Темы дня: Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136671

Мы знаем внуков и правнуков английской королевы.
Но не знаем даже дочерей Путина.
Путин помнит дом Ипатьева и знает цену народной "любви".

8
210
 
 YV
22.06.2017
  309
 Путин (9949)
 ТОП недели

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

87
390
 
 Гайдамака
18.06.2017
  3638
 Путин (23921)

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

81
586
 
 Олександр
16.06.2017
  4343
 Путин (23921)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

76
1086
 
 YV
18.06.2017
  2347
 Россия (71099)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

75
782
 
 YV
18.06.2017
  3806
 Путин (23921)

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

71
374
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3356
 Россия (71099)

Путин рассказал Оливеру Стоуну, как впервые встал на коньки в 60 лет, но лично меня больше интересует, в каком возрасте он их отбросит.

69
271
 
 Кот
17.06.2017
  2742
 Путин (23921)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

68
1078
 
 YV
16.06.2017
  3232
 Россия (71099)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

67
976
 
 YV
18.06.2017
  2549
 Путин (23921)

-Почему в российских протестах участвует столько молодых людей?
-Просто те, кто родились при президенте Путине, не хотят при нём же и умереть.

65
267
 
 ot63
18.06.2017
  2819
 Путин (23921)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

63
063
 
 ot63
20.06.2017
  3008
 Путин (23921)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

61
263
 
 Злой казак
16.06.2017
  2869
 Медведчук (702), Путин (23921)

Путин в Росии - лучшая прививка от царя в Украине.

59
362
 
 ot63
19.06.2017
  3432
 Путин (23921)

В связи с тем, что у россиян уже давно нет никаких вопросов к Путину, он упорно продолжает отвечать на свои собственные.

58
866
 
 YV
17.06.2017
  3839
 Путин (23921)

На прямую линию Путину поступило около 2 млн вопросов.

Убрали - матерные, осталось - 73.

58
967
 
 YV
16.06.2017
  3259
 Путин (23921)

Філателісти не ходять по місту і не волають “Ми – філателісти!» І нумізмати, і фалеристи, і бібліофіли, і рибалки, і вегетаріанці, і вегани цього не роблять.

І тільки «ІНШІ» з кожним роком все активніше шукають пригод на свою «іншість»! ©

56
1369
 
 YV
19.06.2017
  3155
 украинцы (2540)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыМы знаем внуков и правнуков английской королевы. Но не знаем даже дочерей Путина. Путин помнит дом Ипатьева и знает…
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти