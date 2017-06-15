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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136631

Порошенко из Америки надо будет возвращаться через Львов.

1
21
 
 Евгений Цуканов
22.06.2017
  89
 Порошенко (2648)
 ТОП недели

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

87
390
 
 Гайдамака
18.06.2017
  3613
 Путин (23920)

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

81
586
 
 Олександр
16.06.2017
  4322
 Путин (23920)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

77
986
 
 YV
18.06.2017
  2330
 Россия (71098)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

76
682
 
 YV
18.06.2017
  3790
 Путин (23920)

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

71
374
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3334
 Россия (71098)

Путин рассказал Оливеру Стоуну, как впервые встал на коньки в 60 лет, но лично меня больше интересует, в каком возрасте он их отбросит.

69
271
 
 Кот
17.06.2017
  2729
 Путин (23920)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

69
978
 
 YV
16.06.2017
  3220
 Россия (71098)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

68
876
 
 YV
18.06.2017
  2536
 Путин (23920)

-Почему в российских протестах участвует столько молодых людей?
-Просто те, кто родились при президенте Путине, не хотят при нём же и умереть.

65
267
 
 ot63
18.06.2017
  2807
 Путин (23920)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

62
062
 
 ot63
20.06.2017
  2965
 Путин (23920)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

61
263
 
 Злой казак
16.06.2017
  2858
 Медведчук (702), Путин (23920)

Путин в Росии - лучшая прививка от царя в Украине.

59
362
 
 ot63
19.06.2017
  3412
 Путин (23920)

Прямая линия с Путиным.
-Владимир Владимирович, а кто вам пишет ответы?
-Тот же, кто вам пишет вопросы, дорогие россияне.

59
968
 
 YV
15.06.2017
  3811
 Путин (23920)

На прямую линию Путину поступило около 2 млн вопросов.

Убрали - матерные, осталось - 73.

59
867
 
 YV
16.06.2017
  3247
 Путин (23920)

В связи с тем, что у россиян уже давно нет никаких вопросов к Путину, он упорно продолжает отвечать на свои собственные.

59
766
 
 YV
17.06.2017
  3827
 Путин (23920)
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Цензор.НЕТАнекдотыПорошенко из Америки надо будет возвращаться через Львов.
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