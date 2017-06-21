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Войну невозможно выиграть законами, точно так же, как невозможно забить гвоздь шоколадкой.

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214
 
 Влад Просто
21.06.2017
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 Порошенко (2648)
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Цензор.НЕТАнекдотыВойну невозможно выиграть законами, точно так же, как невозможно забить гвоздь шоколадкой.
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