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Анекдоты

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136544

До чего обнаглели провокаторы, которые хотят дискредитировать Блок Порошенко. Охраннику одного из депутатов БПП подбросили взятку в 200 тыс. долларов, а потом самого охранника подбросили депутату.

4
610
 
 Евгений Цуканов
21.06.2017
  324
 коррупция (614), Блок Петра Порошенко (57)
 ТОП недели

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

84
387
 
 Гайдамака
18.06.2017
  3460
 Путин (23915)

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

80
585
 
 Олександр
16.06.2017
  4224
 Путин (23915)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

75
984
 
 YV
18.06.2017
  2219
 Россия (71090)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

74
680
 
 YV
18.06.2017
  3658
 Путин (23915)

«Побили Владимира Кличко» звучало очень обидно.
А вот «отпи…дили кума Нестора Шуфрича» звучит очень позитивно!

74
1185
 
 YV
15.06.2017
  3765
 Кличко Владимир (256)

Увы, большинству россиян уже не нужны извилины, им вполне достаточно прямой линии с Путиным.

69
978
 
 YV
15.06.2017
  4066
 Путин (23915), Россия (71090)

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

68
371
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3150
 Россия (71090)

Русские называют всё русское славянским, чтобы потом называть всё славянское русским.

© Карел Гавличек

67
875
 
 YV
15.06.2017
  2890
 Россия (71090)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

66
975
 
 YV
16.06.2017
  3160
 Россия (71090)

Путин рассказал Оливеру Стоуну, как впервые встал на коньки в 60 лет, но лично меня больше интересует, в каком возрасте он их отбросит.

66
268
 
 Кот
17.06.2017
  2659
 Путин (23915)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

65
873
 
 YV
18.06.2017
  2442
 Путин (23915)

-Почему в российских протестах участвует столько молодых людей?
-Просто те, кто родились при президенте Путине, не хотят при нём же и умереть.

62
264
 
 ot63
18.06.2017
  2712
 Путин (23915)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

60
262
 
 Злой казак
16.06.2017
  2809
 Медведчук (702), Путин (23915)

Путин в Росии - лучшая прививка от царя в Украине.

59
362
 
 ot63
19.06.2017
  3265
 Путин (23915)

В связи с тем, что у россиян уже давно нет никаких вопросов к Путину, он упорно продолжает отвечать на свои собственные.

58
765
 
 YV
17.06.2017
  3767
 Путин (23915)
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Цензор.НЕТАнекдотыДо чего обнаглели провокаторы, которые хотят дискредитировать Блок Порошенко. Охраннику одного из депутатов БПП…
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