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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136447

Порошенко наградил Яценюка за безвиз орденом Ярослава Мудрого IV степени. Правда, говорят, что на самом деле это не за безвиз, а за эконом-жизнь для украинцев.

1
21
 
 Евгений Цуканов
20.06.2017
  50
 Яценюк (1424)
 ТОП недели

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

77
481
 
 Олександр
16.06.2017
  3987
 Путин (23909)

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

77
380
 
 Гайдамака
18.06.2017
  3088
 Путин (23909)

«Побили Владимира Кличко» звучало очень обидно.
А вот «отпи…дили кума Нестора Шуфрича» звучит очень позитивно!

75
984
 
 YV
15.06.2017
  3624
 Кличко Владимир (256)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

73
477
 
 YV
18.06.2017
  3326
 Путин (23909)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

73
679
 
 YV
18.06.2017
  1930
 Россия (71073)

Увы, большинству россиян уже не нужны извилины, им вполне достаточно прямой линии с Путиным.

69
776
 
 YV
15.06.2017
  3942
 Путин (23909), Россия (71073)

Русские называют всё русское славянским, чтобы потом называть всё славянское русским.

© Карел Гавличек

67
673
 
 YV
15.06.2017
  2790
 Россия (71073)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

65
772
 
 YV
16.06.2017
  3025
 Россия (71073)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

64
670
 
 YV
18.06.2017
  2187
 Путин (23909)

Путин рассказал Оливеру Стоуну, как впервые встал на коньки в 60 лет, но лично меня больше интересует, в каком возрасте он их отбросит.

64
266
 
 Кот
17.06.2017
  2475
 Путин (23909)

Прямая линия с Путиным.
-Владимир Владимирович, а кто вам пишет ответы?
-Тот же, кто вам пишет вопросы, дорогие россияне.

59
766
 
 YV
15.06.2017
  3682
 Путин (23909)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

59
261
 
 Злой казак
16.06.2017
  2693
 Медведчук (702), Путин (23909)

На прямую линию Путину поступило около 2 млн вопросов.

Убрали - матерные, осталось - 73.

58
664
 
 YV
16.06.2017
  3111
 Путин (23909)

Из письма Соломона Марковича родственникам в оккупированную Ялту.

“Будний день. Решил таки выбраться в центр Одессы. Просто надоело жить на даче, ведь всё в городе таки сдано отдыхающим. Шо вам сказать. Шоб ви так жили, как живёт сейчас Одесса. Город отполирован и отреставрирован до блеска. Открылся новый бульвар. Вливаются инвестиции потоком по трое в ряд. Одесса таки цветёт!!! У нас с майских уже таки пошёл сезон. На улицах полно народу. В порту на минуточку стоит три океанских лайнера. Повсюду слышна иностранная речь. Места в кафешках таки все заняты и даже приходится немного подождать за свободный столик. А, как там сейчас у вас в Ялте? Как таки сезон?”

58
563
 
 Старый зольдат
13.06.2017
  3647
 Одесса (5685), Ялта (329)

В связи с тем, что у россиян уже давно нет никаких вопросов к Путину, он упорно продолжает отвечать на свои собственные.

58
563
 
 YV
17.06.2017
  3581
 Путин (23909)
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Цензор.НЕТАнекдотыПорошенко наградил Яценюка за безвиз орденом Ярослава Мудрого IV степени. Правда, говорят, что на самом деле это не за…
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