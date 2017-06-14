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Анекдоты

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136419

Перед украинцами стоит вопрос, ответ на который мы, спустя три года после революции Достоинства, так и не нашли. Как, выгнав лидера ПР, мы выбрали основателя ПР? Того, кто без малого два десятка лет, находился во власти и благодаря этой власти обогащался? Как?!

16
622
 
 ще63
19.06.2017
  1287
 Порошенко (2647)
 ТОП недели

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

77
380
 
 Олександр
16.06.2017
  3841
 Путин (23903)

«Побили Владимира Кличко» звучало очень обидно.
А вот «отпи…дили кума Нестора Шуфрича» звучит очень позитивно!

75
883
 
 YV
15.06.2017
  3541
 Кличко Владимир (256)

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

75
277
 
 Гайдамака
18.06.2017
  2783
 Путин (23903)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

72
476
 
 YV
18.06.2017
  1722
 Россия (71062)

Увы, большинству россиян уже не нужны извилины, им вполне достаточно прямой линии с Путиным.

71
576
 
 YV
15.06.2017
  3877
 Путин (23903), Россия (71062)

Русские называют всё русское славянским, чтобы потом называть всё славянское русским.

© Карел Гавличек

69
473
 
 YV
15.06.2017
  2736
 Россия (71062)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

69
271
 
 YV
18.06.2017
  3004
 Путин (23903)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

66
470
 
 YV
16.06.2017
  2939
 Россия (71062)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

64
468
 
 YV
18.06.2017
  1976
 Путин (23903)

Путин рассказал Оливеру Стоуну, как впервые встал на коньки в 60 лет, но лично меня больше интересует, в каком возрасте он их отбросит.

64
165
 
 Кот
17.06.2017
  2345
 Путин (23903)

Прямая линия с Путиным.
-Владимир Владимирович, а кто вам пишет ответы?
-Тот же, кто вам пишет вопросы, дорогие россияне.

61
566
 
 YV
15.06.2017
  3624
 Путин (23903)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

60
161
 
 Злой казак
16.06.2017
  2621
 Медведчук (702), Путин (23903)

На прямую линию Путину поступило около 2 млн вопросов.

Убрали - матерные, осталось - 73.

59
362
 
 YV
16.06.2017
  3031
 Путин (23903)

Россия - это страна, где патриоты с двойным и тройным гражданством, дети которых были на Родине последний раз не менее 10 лет назад, объявляют пятой колонной и агентами госдепа тех, кто прожив всю жизнь в захолустной провинции России, открыто выражает недовольство размерами зарплат и пенсий подавляющего большинства граждан!

59
463
 
 YV
15.06.2017
  3477
 Россия (71062)

Судя по тому, что карлик Путин смотрит на Россию сверху, она с колен так и не вставала..

59
463
 
 систематик
14.06.2017
  3689
 Путин (23903)
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Цензор.НЕТАнекдотыПеред украинцами стоит вопрос, ответ на который мы, спустя три года после революции Достоинства, так и не нашли. Как,…
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