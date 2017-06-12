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Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...
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Из письма Соломона Марковича родственникам в оккупированную Ялту.
“Будний день. Решил таки выбраться в центр Одессы. Просто надоело жить на даче, ведь всё в городе таки сдано отдыхающим. Шо вам сказать. Шоб ви так жили, как живёт сейчас Одесса. Город отполирован и отреставрирован до блеска. Открылся новый бульвар. Вливаются инвестиции потоком по трое в ряд. Одесса таки цветёт!!! У нас с майских уже таки пошёл сезон. На улицах полно народу. В порту на минуточку стоит три океанских лайнера. Повсюду слышна иностранная речь. Места в кафешках таки все заняты и даже приходится немного подождать за свободный столик. А, как там сейчас у вас в Ялте? Как таки сезон?”
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