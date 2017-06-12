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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136365

Пенсионерке Марии Ивановне, которой не удалось дозвониться до Путина, губернатор на радостях подарил двухкомнатную квартиру.

10
010
 
 YV
19.06.2017
  374
 Россия (10159)
 ТОП недели

«Побили Владимира Кличко» звучало очень обидно.
А вот «отпи…дили кума Нестора Шуфрича» звучит очень позитивно!

74
882
 
 YV
15.06.2017
  3440
 Кличко Володимир (15)

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

72
375
 
 Олександр
16.06.2017
  3630
 Путін (1544)

Увы, большинству россиян уже не нужны извилины, им вполне достаточно прямой линии с Путиным.

70
575
 
 YV
15.06.2017
  3784
 Путін (1544), Росія (6621)

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

68
169
 
 Гайдамака
18.06.2017
  2381
 Путін (1544)

Русские называют всё русское славянским, чтобы потом называть всё славянское русским.

© Карел Гавличек

68
472
 
 YV
15.06.2017
  2652
 Росія (6621)

Если б избавиться от властных жирных крыс,
Тогда вдвойне бы был приятнее "безвиз"..

65
671
 
 систематик
12.06.2017
  3831
 корупція (1510)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

65
368
 
 YV
16.06.2017
  2827
 Росія (6621)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

64
367
 
 YV
18.06.2017
  1426
 Росія (6621)

"Прощай немытая Россия..."

Россиянам легче сказать, что Лермонтов НЕ НАШ и что он вообще не умел писать... чем просто купить кусок мыла и помыться.

64
569
 
 Разноязычный Украинец
12.06.2017
  3946
 Росія (6621)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

60
262
 
 YV
18.06.2017
  2568
 Путін (1544)

Прямая линия с Путиным.
-Владимир Владимирович, а кто вам пишет ответы?
-Тот же, кто вам пишет вопросы, дорогие россияне.

60
565
 
 YV
15.06.2017
  3559
 Путін (1544)

Судя по тому, что карлик Путин смотрит на Россию сверху, она с колен так и не вставала..

59
463
 
 систематик
14.06.2017
  3635
 Путін (1544)

На прямую линию Путину поступило около 2 млн вопросов.

Убрали - матерные, осталось - 73.

58
260
 
 YV
16.06.2017
  2948
 Путін (1544)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

58
159
 
 Злой казак
16.06.2017
  2532
 Медведчук (99), Путін (1544)

Из письма Соломона Марковича родственникам в оккупированную Ялту.

“Будний день. Решил таки выбраться в центр Одессы. Просто надоело жить на даче, ведь всё в городе таки сдано отдыхающим. Шо вам сказать. Шоб ви так жили, как живёт сейчас Одесса. Город отполирован и отреставрирован до блеска. Открылся новый бульвар. Вливаются инвестиции потоком по трое в ряд. Одесса таки цветёт!!! У нас с майских уже таки пошёл сезон. На улицах полно народу. В порту на минуточку стоит три океанских лайнера. Повсюду слышна иностранная речь. Места в кафешках таки все заняты и даже приходится немного подождать за свободный столик. А, как там сейчас у вас в Ялте? Как таки сезон?”

58
462
 
 Старый зольдат
13.06.2017
  3581
 Одеса (1132), Ялта (37)
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Цензор.НЕТАнекдотыПенсионерке Марии Ивановне, которой не удалось дозвониться до Путина,...
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