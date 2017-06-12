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Из письма Соломона Марковича родственникам в оккупированную Ялту.
“Будний день. Решил таки выбраться в центр Одессы. Просто надоело жить на даче, ведь всё в городе таки сдано отдыхающим. Шо вам сказать. Шоб ви так жили, как живёт сейчас Одесса. Город отполирован и отреставрирован до блеска. Открылся новый бульвар. Вливаются инвестиции потоком по трое в ряд. Одесса таки цветёт!!! У нас с майских уже таки пошёл сезон. На улицах полно народу. В порту на минуточку стоит три океанских лайнера. Повсюду слышна иностранная речь. Места в кафешках таки все заняты и даже приходится немного подождать за свободный столик. А, как там сейчас у вас в Ялте? Как таки сезон?”
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Россия - это страна, где патриоты с двойным и тройным гражданством, дети которых были на Родине последний раз не менее 10 лет назад, объявляют пятой колонной и агентами госдепа тех, кто прожив всю жизнь в захолустной провинции России, открыто выражает недовольство размерами зарплат и пенсий подавляющего большинства граждан!
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