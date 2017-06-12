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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136347

Путин: «Не надо демонизировать Сталина».

Действительно, если бы Сталин не уничтожил весь цвет, как бы такая серость, как Путин, смог бы стать президентом страны?

21
021
 
 YV
18.06.2017
  571
 Путин (9948), Сталин (22)
 ТОП недели

«Побили Владимира Кличко» звучало очень обидно.
А вот «отпи…дили кума Нестора Шуфрича» звучит очень позитивно!

72
880
 
 YV
15.06.2017
  3320
 Кличко Владимир (256)

Увы, большинству россиян уже не нужны извилины, им вполне достаточно прямой линии с Путиным.

68
573
 
 YV
15.06.2017
  3669
 Путин (23902), Россия (71041)

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

67
370
 
 Олександр
16.06.2017
  3381
 Путин (23902)

Если б избавиться от властных жирных крыс,
Тогда вдвойне бы был приятнее "безвиз"..

65
671
 
 систематик
12.06.2017
  3771
 коррупция (7303)

Русские называют всё русское славянским, чтобы потом называть всё славянское русским.

© Карел Гавличек

65
469
 
 YV
15.06.2017
  2548
 Россия (71041)

"Прощай немытая Россия..."

Россиянам легче сказать, что Лермонтов НЕ НАШ и что он вообще не умел писать... чем просто купить кусок мыла и помыться.

64
569
 
 Разноязычный Украинец
12.06.2017
  3896
 Россия (71041)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

62
365
 
 YV
16.06.2017
  2661
 Россия (71041)

Судя по тому, что карлик Путин смотрит на Россию сверху, она с колен так и не вставала..

59
463
 
 систематик
14.06.2017
  3559
 Путин (23902)

Прямая линия с Путиным.
-Владимир Владимирович, а кто вам пишет ответы?
-Тот же, кто вам пишет вопросы, дорогие россияне.

58
563
 
 YV
15.06.2017
  3468
 Путин (23902)

Из письма Соломона Марковича родственникам в оккупированную Ялту.

“Будний день. Решил таки выбраться в центр Одессы. Просто надоело жить на даче, ведь всё в городе таки сдано отдыхающим. Шо вам сказать. Шоб ви так жили, как живёт сейчас Одесса. Город отполирован и отреставрирован до блеска. Открылся новый бульвар. Вливаются инвестиции потоком по трое в ряд. Одесса таки цветёт!!! У нас с майских уже таки пошёл сезон. На улицах полно народу. В порту на минуточку стоит три океанских лайнера. Повсюду слышна иностранная речь. Места в кафешках таки все заняты и даже приходится немного подождать за свободный столик. А, как там сейчас у вас в Ялте? Как таки сезон?”

58
462
 
 Старый зольдат
13.06.2017
  3525
 Одесса (5683), Ялта (329)

"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин.

57
461
 
 Vasil
13.06.2017
  3130
 Россия (71041)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

57
158
 
 Злой казак
16.06.2017
  2411
 Медведчук (702), Путин (23902)

Россия - это страна, где патриоты с двойным и тройным гражданством, дети которых были на Родине последний раз не менее 10 лет назад, объявляют пятой колонной и агентами госдепа тех, кто прожив всю жизнь в захолустной провинции России, открыто выражает недовольство размерами зарплат и пенсий подавляющего большинства граждан!

56
460
 
 YV
15.06.2017
  3325
 Россия (71041)

На прямую линию Путину поступило около 2 млн вопросов.

Убрали - матерные, осталось - 73.

55
257
 
 YV
16.06.2017
  2796
 Путин (23902)

А вы знаете, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке и Сибири такова, что непонятно, то ли это Китай размножается в России, то ли это Россия уже растворяется в Китае..

55
762
 
 систематик
14.06.2017
  3590
 Россия (71041)
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Цензор.НЕТАнекдотыПутин: «Не надо демонизировать Сталина». Действительно, если бы...
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