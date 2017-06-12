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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136331

-Слышал, сегодня в Киеве пройдет гей-парад?
-Теперь понятно, в чем разница между Украиной и Россией. В России - гей в душе, а у нас - на Крещатике.

15
205
 
 Евгений Цуканов
18.06.2017
  908
 Киев (342)
 ТОП недели

«Побили Владимира Кличко» звучало очень обидно.
А вот «отпи…дили кума Нестора Шуфрича» звучит очень позитивно!

72
880
 
 YV
15.06.2017
  3320
 Кличко Владимир (256)

Увы, большинству россиян уже не нужны извилины, им вполне достаточно прямой линии с Путиным.

68
573
 
 YV
15.06.2017
  3669
 Путин (23902), Россия (71041)

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

67
370
 
 Олександр
16.06.2017
  3381
 Путин (23902)

Если б избавиться от властных жирных крыс,
Тогда вдвойне бы был приятнее "безвиз"..

65
671
 
 систематик
12.06.2017
  3771
 коррупция (7303)

Русские называют всё русское славянским, чтобы потом называть всё славянское русским.

© Карел Гавличек

65
469
 
 YV
15.06.2017
  2548
 Россия (71041)

"Прощай немытая Россия..."

Россиянам легче сказать, что Лермонтов НЕ НАШ и что он вообще не умел писать... чем просто купить кусок мыла и помыться.

64
569
 
 Разноязычный Украинец
12.06.2017
  3896
 Россия (71041)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

62
365
 
 YV
16.06.2017
  2661
 Россия (71041)

Судя по тому, что карлик Путин смотрит на Россию сверху, она с колен так и не вставала..

59
463
 
 систематик
14.06.2017
  3559
 Путин (23902)

Прямая линия с Путиным.
-Владимир Владимирович, а кто вам пишет ответы?
-Тот же, кто вам пишет вопросы, дорогие россияне.

58
563
 
 YV
15.06.2017
  3468
 Путин (23902)

Из письма Соломона Марковича родственникам в оккупированную Ялту.

“Будний день. Решил таки выбраться в центр Одессы. Просто надоело жить на даче, ведь всё в городе таки сдано отдыхающим. Шо вам сказать. Шоб ви так жили, как живёт сейчас Одесса. Город отполирован и отреставрирован до блеска. Открылся новый бульвар. Вливаются инвестиции потоком по трое в ряд. Одесса таки цветёт!!! У нас с майских уже таки пошёл сезон. На улицах полно народу. В порту на минуточку стоит три океанских лайнера. Повсюду слышна иностранная речь. Места в кафешках таки все заняты и даже приходится немного подождать за свободный столик. А, как там сейчас у вас в Ялте? Как таки сезон?”

58
462
 
 Старый зольдат
13.06.2017
  3525
 Одесса (5683), Ялта (329)

"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин.

57
461
 
 Vasil
13.06.2017
  3130
 Россия (71041)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

57
158
 
 Злой казак
16.06.2017
  2411
 Медведчук (702), Путин (23902)

Россия - это страна, где патриоты с двойным и тройным гражданством, дети которых были на Родине последний раз не менее 10 лет назад, объявляют пятой колонной и агентами госдепа тех, кто прожив всю жизнь в захолустной провинции России, открыто выражает недовольство размерами зарплат и пенсий подавляющего большинства граждан!

56
460
 
 YV
15.06.2017
  3325
 Россия (71041)

На прямую линию Путину поступило около 2 млн вопросов.

Убрали - матерные, осталось - 73.

55
257
 
 YV
16.06.2017
  2796
 Путин (23902)

А вы знаете, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке и Сибири такова, что непонятно, то ли это Китай размножается в России, то ли это Россия уже растворяется в Китае..

55
762
 
 систематик
14.06.2017
  3590
 Россия (71041)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Слышал, сегодня в Киеве пройдет гей-парад? -Теперь понятно, в чем...
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