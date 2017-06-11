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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 136319

Візовий режим з Росією можна і не вводити-досить лише питати у росіян при перетині кордону – «Чий Крим?».

20
121
 
 ot63
17.06.2017
  1057
 Россия (10159)
 ТОП недели

«Побили Владимира Кличко» звучало очень обидно.
А вот «отпи…дили кума Нестора Шуфрича» звучит очень позитивно!

71
879
 
 YV
15.06.2017
  3243
 Кличко Володимир (15)

Увы, большинству россиян уже не нужны извилины, им вполне достаточно прямой линии с Путиным.

67
572
 
 YV
15.06.2017
  3588
 Путін (1543), Росія (6608)

Если б избавиться от властных жирных крыс,
Тогда вдвойне бы был приятнее "безвиз"..

65
671
 
 систематик
12.06.2017
  3735
 корупція (1509)

Русские называют всё русское славянским, чтобы потом называть всё славянское русским.

© Карел Гавличек

63
467
 
 YV
15.06.2017
  2488
 Росія (6608)

"Прощай немытая Россия..."

Россиянам легче сказать, что Лермонтов НЕ НАШ и что он вообще не умел писать... чем просто купить кусок мыла и помыться.

63
568
 
 Разноязычный Украинец
12.06.2017
  3863
 Росія (6608)

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

62
365
 
 Олександр
16.06.2017
  3205
 Путін (1543)

Судя по тому, что карлик Путин смотрит на Россию сверху, она с колен так и не вставала..

58
462
 
 систематик
14.06.2017
  3509
 Путін (1543)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

58
361
 
 YV
16.06.2017
  2554
 Росія (6608)

Из письма Соломона Марковича родственникам в оккупированную Ялту.

“Будний день. Решил таки выбраться в центр Одессы. Просто надоело жить на даче, ведь всё в городе таки сдано отдыхающим. Шо вам сказать. Шоб ви так жили, как живёт сейчас Одесса. Город отполирован и отреставрирован до блеска. Открылся новый бульвар. Вливаются инвестиции потоком по трое в ряд. Одесса таки цветёт!!! У нас с майских уже таки пошёл сезон. На улицах полно народу. В порту на минуточку стоит три океанских лайнера. Повсюду слышна иностранная речь. Места в кафешках таки все заняты и даже приходится немного подождать за свободный столик. А, как там сейчас у вас в Ялте? Как таки сезон?”

57
461
 
 Старый зольдат
13.06.2017
  3496
 Одеса (1127), Ялта (37)

Прямая линия с Путиным.
-Владимир Владимирович, а кто вам пишет ответы?
-Тот же, кто вам пишет вопросы, дорогие россияне.

57
562
 
 YV
15.06.2017
  3403
 Путін (1543)

"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин.

56
460
 
 Vasil
13.06.2017
  3101
 Росія (6608)

Новый лозунг ГАЗПРОМА: "МЕЧТЫ СДУВАЮТСЯ!"

56
460
 
 Разноязычный Украинец
11.06.2017
  3852
 Газпром (155)

Россия - это страна, где патриоты с двойным и тройным гражданством, дети которых были на Родине последний раз не менее 10 лет назад, объявляют пятой колонной и агентами госдепа тех, кто прожив всю жизнь в захолустной провинции России, открыто выражает недовольство размерами зарплат и пенсий подавляющего большинства граждан!

54
458
 
 YV
15.06.2017
  3262
 Росія (6608)

А вы знаете, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке и Сибири такова, что непонятно, то ли это Китай размножается в России, то ли это Россия уже растворяется в Китае..

54
761
 
 систематик
14.06.2017
  3541
 Росія (6608)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

54
155
 
 Злой казак
16.06.2017
  2331
 Медведчук (99), Путін (1543)
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Цензор.НЕТАнекдотыВізовий режим з Росією можна і не вводити-досить лише питати у росіян...
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