Сутки в АТО: боевики совершили 33 обстрела, ранены двое воинов ВСУ

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. Силы АТО 24 раза огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность врага. В результате боевых действий получили ранения двое украинских защитников.
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