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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (7104) штаб (918) Донбасс (16623) Антитеррористическая операция (17689) потери (1261)
Тему создал: редактор новостей

Сутки в АТО: боевики совершили 33 обстрела, ранены двое воинов ВСУ

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. Силы АТО 24 раза огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность врага. В результате боевых действий получили ранения двое украинских защитников.

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Сутки в АТО: боевики совершили 33 обстрела, ранены двое воинов ВСУ - Цензор.НЕТ 3850
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Скільки поранили російських військових? Скільки подавили вогневих точок ворога? Виїзджав наш панцирник на пряму наводку і скільки зробив пострілів по ворогу? Бо тоді то не АТО, а тир з мішенями...прикро.
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСутки в АТО: боевики совершили 33 обстрела, ранены двое воинов ВСУ
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