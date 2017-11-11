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 Форум Украины(633943)
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Климкин идиот - "Что касается Сербии. Конечно, правда - она иногда не очень является приятной, но, тем не менее, есть сербские наемники, которые воюют (на Донбассе), и Сербия принимает делегации из оккупированного Крыма. Должны над этим работать. Но это не значит, что у нас есть с ними проблемы в наших партнерских отношениях", - сказал Климкин."
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"...отрицает проблемы..."

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В этом проявление слабости МИД, прогибаться под любой ветер. В мире только сильных уважают, а позиция жертвы, скоро ЕС устанет слушать эти жалобы.
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В этом проявление слабости МИД, прогибаться под любой ветер. В мире только сильных уважают, а позиция жертвы, скоро ЕС устанет слушать эти жалобы.
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Цензор превратился в площадку для боев подписчеков за оценку тупых новостей
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то ли дело - лента фейспука, пока листаешь новости - купишь бентли, лапти и 10 тренеров-пистаболов.
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верните Дещицу, он за словом и карамелькой не лезет в карман
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Поляки такие - скоро могут и вернуть, с вещами!
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Климкин отрицает проблемы...

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Первые признаки шизофрении

Основным проявлением начального этапа развития шизофрении является измененное поведение мужчины, двойственность в его суждениях и поступках. За очень короткий промежуток времени больной может испытывать острую и нежную привязанность к какому-либо субъекту, которая тут же сменяется яркой ненавистью и отрицанием.
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Шизофрения у мужчин внешне проявляется неаккуратностью в одежде и внешнем виде, растерянностью в бытовых вопросах. Отсутствие ассоциативных цепочек и логики не позволяет пациенту полноценно следить за внешним видом, и именно это явление считается первым признаком болезни. Но заподозрить опасную болезнь на данном этапе очень тяжело, поскольку способность логически мыслить еще сохраняется, хотя поведение уже немного изменено.
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Похоже - там жопа на всех дип фронтах
Но, как принято у шоколадных продолжают свою хуцпу
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С такой внешней политикой,только по миру с протянутой рукой побираться.Проблема не с Сербией,проблема когда жители страны вынуждены уезжать с Украины,что бы содержать семьи.Проблема в дураках при власти,а так же в ворах грабящих страну.А основная проблема,что народ Украины терпит все это быдло у себя на шее.
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отрицать проблемы в отношении с Сербией,
ето как отрицать проблемы в отношении с кацапляндией.
сербоватники - те же винторогие.
димпломатично тупит министер.
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Суть не ясна. Может Климкин не считает такие отношения проблемой?
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а не слишком ли много у нас проблем с западными соседями?
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Так может у Климкина и с Россией нет проблем "в наших партнерских отношениях"?
Партнеров себе нашел-сербов, толпами припершихся на Донбасс воевать с Украиной.
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Россия агрессор, там кровавый режим. А Украина?
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Фашисти та інші праворадикльні екстремісти планують сьогодні зібратися в Варшаві для проведення одного з найбільших в Європі маршів.

Про це пише AP.
Марш, який проводиться в День незалежності Польщі 11 листопада, залучив десятки тисяч учасників в останні роки. Екстремісти з Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн тепер приєднуються до польських націоналістів у публічному прояві ксенофобських і расистських поглядів.
Гаслом для заходу цього року є "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент Дональд Трамп цитував в липні під час відвідування Варшави. Трамп високо оцінив Польщу за те, що він назвав захистом країною західної цивілізації.
Рафал Панковський, глава антиекстремістської асоціації Never Again, каже, що, незважаючи на звернення до Бога, марш не слід розглядати як натхненний релігійними переконаннями. Крайні праві "неоязичники" планують брати участь разом з римсько-католицькими групами.
"Ми знаємо, що Дональд Трамп не дуже релігійна людина, і я думаю, що більшість організаторів теж не дуже релігійні", - сказав соціолог Панковські.
"Але вони використовують християнство як свого роду ідентифікаційний маркер, який в основному означає бути антиісламським зараз".
За його словами, Варшавський марш настільки великий, що може стати найбільшим у світі зібранням крайніх правих екстремістів.
"Серед організаторів Національно-радикальний табір, Національний рух і Загальнопольська молодь, радикальні групи, які беруть початок від антисемітських груп, активних до Другої світової війни", - пише видання.http://www.pravda.com.ua/news/2017/11/11/7161436/
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог - https://kachook.blogspot.com
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКлимкин отрицает проблемы в отношениях с Сербией
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