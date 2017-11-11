Олег Маков 35fcf257, буков, Петро Боївка af02f477, Байгали, RobinHood dfb9bea2, Ринат Амедов, Victoria Nasirova, Александр Ивашин, Arkady Korshun, Михайло Степовий c5fe7c3b, Руцкий Рейх, asd asdsad, Сергей Успеньев, Антоніна Принц, stethem, три - пятнадцать
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Первые признаки шизофрении
Основным проявлением начального этапа развития шизофрении является измененное поведение мужчины, двойственность в его суждениях и поступках. За очень короткий промежуток времени больной может испытывать острую и нежную привязанность к какому-либо субъекту, которая тут же сменяется яркой ненавистью и отрицанием.
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Шизофрения у мужчин внешне проявляется неаккуратностью в одежде и внешнем виде, растерянностью в бытовых вопросах. Отсутствие ассоциативных цепочек и логики не позволяет пациенту полноценно следить за внешним видом, и именно это явление считается первым признаком болезни. Но заподозрить опасную болезнь на данном этапе очень тяжело, поскольку способность логически мыслить еще сохраняется, хотя поведение уже немного изменено.
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Но, как принято у шоколадных продолжают свою хуцпу
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ето как отрицать проблемы в отношении с кацапляндией.
сербоватники - те же винторогие.
димпломатично тупит министер.
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Партнеров себе нашел-сербов, толпами припершихся на Донбасс воевать с Украиной.
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Про це пише AP.
Марш, який проводиться в День незалежності Польщі 11 листопада, залучив десятки тисяч учасників в останні роки. Екстремісти з Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн тепер приєднуються до польських націоналістів у публічному прояві ксенофобських і расистських поглядів.
Гаслом для заходу цього року є "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент Дональд Трамп цитував в липні під час відвідування Варшави. Трамп високо оцінив Польщу за те, що він назвав захистом країною західної цивілізації.
Рафал Панковський, глава антиекстремістської асоціації Never Again, каже, що, незважаючи на звернення до Бога, марш не слід розглядати як натхненний релігійними переконаннями. Крайні праві "неоязичники" планують брати участь разом з римсько-католицькими групами.
"Ми знаємо, що Дональд Трамп не дуже релігійна людина, і я думаю, що більшість організаторів теж не дуже релігійні", - сказав соціолог Панковські.
"Але вони використовують християнство як свого роду ідентифікаційний маркер, який в основному означає бути антиісламським зараз".
За його словами, Варшавський марш настільки великий, що може стати найбільшим у світі зібранням крайніх правих екстремістів.
"Серед організаторів Національно-радикальний табір, Національний рух і Загальнопольська молодь, радикальні групи, які беруть початок від антисемітських груп, активних до Другої світової війни", - пише видання.http://www.pravda.com.ua/news/2017/11/11/7161436/
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