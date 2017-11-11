Некоторые наши соседи используют "украинский вопрос" для своих целей, - Ирина Геращенко

Олег Маков 35fcf257, буков, Петро Боївка af02f477, Байгали, RobinHood dfb9bea2, Ринат Амедов, Victoria Nasirova, Александр Ивашин, Arkady Korshun, Михайло Степовий c5fe7c3b, Руцкий Рейх, asd asdsad, Сергей Успеньев, Антоніна Принц, stethem, три - пятнадцать
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только шоколад друг...
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Быть ему героем россии!
"Будучи подростком я провел много времени в тюрьме, дрался на улице. Я впервые убил человека, когда мне было 16 лет. Я его зарезал. Мы просто посмотрели друг на друга. А теперь я - президент, что еще?"
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если эта жучка дальше будет вякать - дело до франции, англии и сша доцдет...
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Есть хоть одна с такой же программой как в венгерских школах украинского Закарпатья?
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примерно так как шнурку, который все время выстребывается из дырочки в коньке.
вправил взад - забыл.
на лед надо выходить по любому...
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Ну а український народ, так він і сам вже давно добре розібрався хто його національні герої, а це ті українські патріоти які вмирали але до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за відновлення своєї рідної суверенної незалежної української держави, за свою вільну соборну Українську Батьківщину. А козломордим москалям - кацапам якI тепер ще й стали фашистами ) (уйла як і польським шовіністам. Можна порадити, вигадуйте і далі але тільки своїх нац - героїв з путлінскіх фашистів, або з кого хочете. Але не торкайтеся своїми брудними руками до самого святого для багатьох мільйонів українців .к їх національним Героям і патріотам суверенної Української Держви
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А в ситуации с польскими чиновниками , можно лишь сказать :" Панове, наведите резкость. Не Шухевич и бойцы УПА в форме НКВД расстреливали военнопленных в Катыни, и не украинские националисты стоят за катастрофой президентского Ту-154 под Смоленском." Вопросы памятников, эксгумации и пр. можно и нужно решать на основе разумных компромиссов, без ненужной политизации и истерики, профессиональным историкам, а не публичным политикам.
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