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Теги: Венгрия (534) Геращенко Ирина (1057) Польша (4232)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Некоторые наши соседи используют "украинский вопрос" для своих целей, - Ирина Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала последние резкие заявления польских и венгерских чиновников.

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Шалава иришка придыхающая, всем дающая, изображала из себя Марию Терезу, валяясь под Медведчуком строя из себя Освободительницу. СЦу№№№ка - в 2016 сколько было обменов? А в 2017!!! Нихера ни чего не было!!!!!!!!!!
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Вали отсюда, вонючка путинская!
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деточка, твои юношеские комплексы (сперму нельзя выбрасывать, иначе Гундяев тебя проклянет) мне так прикольны)))))
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Запретите этой дуре вякать на международные темы. Она тупая и вообще испортит и так не простые отношения
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у журнашлюшки уже все враги!
только шоколад друг...
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А не в этом ли искусство политики - использовать какую-то ситуацию на благо своей страны?
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Арабам зараз не до калантаряна.Там замес начинается недетский с подачи Саудов.
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И чего так не повезло Украине? Что ни геращенко у власти, так кромешный идиот....
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Вообщем нужно укреплять западные границы и ВСУ... - все остальное херьня... Природа человека не меняется - войны за территории с перерывами будут продолжаться до скончания времен...
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Ирина, вы сами откуда будете? Я из под мертвечука
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в комментах мигрантов жалобы на украинок и украинцев.Типа из-за них они старые и больные, бедные и несчастные, а не из-за дури своей. На жалость мигранты колбасные давят Лайки выпрашивают. /Данный коммент не относится к чудаку с паспортом страны стукачей.
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русский,а ты давно из московии мигрировал в Украину? Или твоих дедов-прадедов туда завезли шоб заменить убитых Голодоморами Украинцев из сраней-рЯЯзаней?
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эээ аоуэы .. некоторые Геращенки используют "Украинский вопрос" даже не для своих целей, а для целей бенефициаров )
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...и Венгрия, и Сербия, и Польша...

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если эта жучка дальше будет вякать - дело до франции, англии и сша доцдет...
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Сколько в Венгрии, Польше, Сербии школ с украинским языком обучения?
Есть хоть одна с такой же программой как в венгерских школах украинского Закарпатья?
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Почему мы принимаем доллары США, а в США не принимают нашу гривну? Не запретить ли нам обменники? Нет ли здесь тайной зрады?
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Ладно еще когда чел из упа такое говорит, он не официальное лицо да и вообще дурак. Другое дело когда подобное озвучивает наша бестолковая зампред ВР. Будем посмотреть теперь на реакцию поляков.
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Да не трогайте иришку - эта деФачка в любой команде - шестерка)))) Кто бы мог подумать)))
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к етому нужно привыкнуть и относится к етому
примерно так как шнурку, который все время выстребывается из дырочки в коньке.
вправил взад - забыл.
на лед надо выходить по любому...
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Распад РАБссии приведет человечество к миру навека...
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Безмозгла порошенківська курка.... От згадую галинку стеців (клікуха: ганна герман), ворог, але ж дурою не назвеш!.... А в порошенки, ніби всі з парубім з однієї школи і клініки....
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Польським недругам треба підказати що своїх національних героїв повинен вибирати їх рідний народ. Навіть наші найлютіші вороги окупанти жахливі лічанi кацапи, які навіть не слов'яни а генетичні татаро - угро - фіни москалі - кацапи (ДНК). І те що у них 90% відсотків це все помилково придумані зі стелі рассейскіі герої, а де ж їм було їх справжніх взяти? Всі ці "герої" москалів кацапів вони або ординські, монгольські або продажні москалі холуї орди, або монголоїдні царські сатрапи - нелюди. А потім героями стали ще й криваві кати кремлівські комуно - фашисти які загубили мільйони громадян і серед яких також чимало було і личакових москалів - кацапів. А тепер ще й добавляться в ранг героїв личакої паРаші ще й криваві путлінскі фашисти! І вся це зграя кривавих -сатрапIв, диктаторів -нелюдей, катів - виродків, маніяків кацапів офіційно вважається національними героями личакової педераціі паРаші.
Ну а український народ, так він і сам вже давно добре розібрався хто його національні герої, а це ті українські патріоти які вмирали але до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за відновлення своєї рідної суверенної незалежної української держави, за свою вільну соборну Українську Батьківщину. А козломордим москалям - кацапам якI тепер ще й стали фашистами ) (уйла як і польським шовіністам. Можна порадити, вигадуйте і далі але тільки своїх нац - героїв з путлінскіх фашистів, або з кого хочете. Але не торкайтеся своїми брудними руками до самого святого для багатьох мільйонів українців .к їх національним Героям і патріотам суверенної Української Держви
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Ирина Геращенко всё-таки умница, суть проблемы она определяет верно. Действительно, националисты Польши, Венгрии и Сербии пытаются использовать второстепенные, зачастую, надуманные вопросы с Украиной, во внутриполитической борьбе за свой электорат. Не стоит драматизировать ситуацию, но и оставлять без соразмерной украинской реакции эти "наезды" не следует.
А в ситуации с польскими чиновниками , можно лишь сказать :" Панове, наведите резкость. Не Шухевич и бойцы УПА в форме НКВД расстреливали военнопленных в Катыни, и не украинские националисты стоят за катастрофой президентского Ту-154 под Смоленском." Вопросы памятников, эксгумации и пр. можно и нужно решать на основе разумных компромиссов, без ненужной политизации и истерики, профессиональным историкам, а не публичным политикам.
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Иришка... до тех пор пока в политике будут такие люди как ты и Луценчиха у нас будут проблеммы не только с ближними странами но и дальними... кухарка и базарка рулят....
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Вона є суб'єктом чи об'єктом міжнородного права? Чи має довіреність від держави Україна на вчинення дій, чи представнитцтво на міжнародній арені? А дурню свою демонструвати не треба, дурень, гірше ворога.
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Все украинские технологии - это советские разработки, абсолютно вся документация на русском. С тех пор ничего не развивалось, наоборот - деградировало. Теперь Украина - это мова, вышиванка, столбы в цвет флага,гимн и Бандера. А Польша - промышленно развитая страна.
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Истото, а кто ж савецкие технологии разрабатывал? Буряты? Чуваши? Туркмены в альянсе с киргизами? Коряки с мордвой? А может всё-таки в основном украинцы?
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНекоторые наши соседи используют "украинский вопрос" для своих целей, - Ирина Геращенко
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