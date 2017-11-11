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Теги: Польша (4232) скандал (5086) Вятрович (128) Климкин (1482)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Польша пока официально не подтвердила запрет въезда в страну Вятровичу, - Климкин

Польша официально не подтвердила введение запрета на въезд главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

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Навіщо нам чужого? А свої землі, які ще залишаються під польською окупацією (Закерзоння) , заберемо обов'язково!
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Климкин бамбук курил когда пшеки предупреждали что список закрытый...пускай попробует пересечь границу и узнаете!
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А нах... йому його перетинати? Просто треба припинити весь цей 3,14здіж про "примирення". Яке може бути примирення зі споконвічним ворогом..?
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Похоже, Климкин тоже участует в раздувании этого дипломатического противостояния.
Зачем делать акцент на "защите Вятровича" ?
Это и так подразумевается само собой по умолчанию.
Клизму надо поставить такому министру иностранных дел - чтобы в мозгах просветлело.
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"Патриотизм - результат социально-культурной дрессировки народа" (с)
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И я скажу - наоборот ..., дрессировкой народа как раз и стараются убрать патриотизм... Ахметов, Добкин, Шуфрич яркий пример людей с отсутствием патриотизма..., и вот такой дрессировкой раши мы и имеем Лугандон и Крым... Патриотизм это залог выживания нации и народа....
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Когда у кого-то много денег, то ему не нужно выживать, т.е. патриотизм не нужен. Миллионеров-патриотов нет в природе.
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Anton Miklin - "Миллионеров-патриотов нет в природе" - кто вам это сказал? Сила и мощь всех развитых стран как раз и строится на буржуазном национализме...
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Кот, не петушись))) Ты сам себе противоречишь. Можно сделаю тпфффу на фразу "Патриотизм это залог выживания нации и народа"?)))
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И я скажу - тебе в курятник...- там тебе пускай и объясняют.. Буквы не охота на тебя тратить...
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походу поляки начали забывать,
что на свете существует винторогия номер 3.
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"3 ноября Польша заявила, что запускает процедуры, которые не позволят настроенным против данной страны пересечь ее границу. По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, ограничения также коснутся людей, которые используют административные инструменты, не позволяя продолжать эксгумацию, обновлять места польского богослужения и т.д", - выходит, что власти Польши хотят слышать от украинцев одну лишь точку зрения. При этом они хотят влиять на выбор украинцев, навязывая своих людей. Хотелось разъяснений от Польши, что так они относятся ко всем людям во всем мире (американцам, канадцам, немцам, британцам....), а не только украинцам. Если выяснится, что такая политика лишь к украинцам, то дружбе конец.
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не страшно если и запретят тому Вятровичу ездить в Польшу, ..
95% трудовых мигрантов в Польше - украинцы.
Запрос на работников из Украины увеличился на 50% по сравнению с 2016 годом.
В связи с тяжелой экономической ситуацией в Украине в ближайшие годы, лучший выход для того, кто хочет зарабатывать деньги - это трудоустройство за границей. Польша - одна из европейских стран, которая привлекает трудовых мигрантов из Украины. 90 % иностранцев, работающих в Польше, - это украинцы. Их привлекает географическая близость страны, несложный в изучении государственный язык и сравнительно высокий уровень заработной платы.
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Вы внимательно читали статью? Там написано, что это ряд лиц. И вы при определенных обстоятельствах можете попасть в это число.
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у поляків та українців споконвічний ворог-Московія.Слов'яни, єднаємося.Разом -переможимо.
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А якщо слов'яни наполовину, на третину, зовсім не слов'яни, але всі українці?
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Пока славянами правят евреи, никакого единения не будет.
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Доиграются поляки,когда украинцы будут жечь покрышки в Польше.Еще не много и 90% рабочего персонала Польши потребуют присоединения к Украине.
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от мне очень интересно было бы послушать песни от польского мида,
если на минуту представить себе,
что у Украины нет общей границы с русней, а у Польши есть.
И вообще Украина западнее Польши и "за ней" по отношению к русне.
от очень интереснo.
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...пока официально не подтвердила...

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ахиренная перемога мида и климкина...
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у него спросили - он ответил...но как же тут не обосрать наш МИД))))))
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Xoтя, пожалуй, с литовцами будет исключение - они очень помогают, т.к. чувствуют общность интересов, целей, и возможно судьбЫ.
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вот если Польша официально так и не подтвердит
запрет въезда в страну Вятровичу - я начну о Польше передумывать в плюс.
но ето будет медленный процесс.
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Поляки кажуть що якщо совєти разом з Гілером ділили Польщу, то цілком нормально поділити Україну разом з кацапами.
Дуда- ставленик Кремля. Уже давно Кремль спонсорує і витягує прокацапських Президентів сусідніх країн. І на пост Президента України вже давно затверджена Тимошенко.
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Зато Украина запретила въезд украинцев в... Украину)) В некоторые тсз регионы.
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тупая возня не по делу...
поляки договорятся - шо Украина им в харю плюнет
и перебросит 2,3 батальна на польскую границу под личным подчинением пастору...
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Фашисти та інші праворадикльні екстремісти планують сьогодні зібратися в Варшаві для проведення одного з найбільших в Європі маршів.

Про це пише AP.
Марш, який проводиться в День незалежності Польщі 11 листопада, залучив десятки тисяч учасників в останні роки. Екстремісти з Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн тепер приєднуються до польських націоналістів у публічному прояві ксенофобських і расистських поглядів.
Гаслом для заходу цього року є "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент Дональд Трамп цитував в липні під час відвідування Варшави. Трамп високо оцінив Польщу за те, що він назвав захистом країною західної цивілізації.
Рафал Панковський, глава антиекстремістської асоціації Never Again, каже, що, незважаючи на звернення до Бога, марш не слід розглядати як натхненний релігійними переконаннями. Крайні праві "неоязичники" планують брати участь разом з римсько-католицькими групами.
"Ми знаємо, що Дональд Трамп не дуже релігійна людина, і я думаю, що більшість організаторів теж не дуже релігійні", - сказав соціолог Панковські.
"Але вони використовують християнство як свого роду ідентифікаційний маркер, який в основному означає бути антиісламським зараз".
За його словами, Варшавський марш настільки великий, що може стати найбільшим у світі зібранням крайніх правих екстремістів.
"Серед організаторів Національно-радикальний табір, Національний рух і Загальнопольська молодь, радикальні групи, які беруть початок від антисемітських груп, активних до Другої світової війни", - пише видання.http://www.pravda.com.ua/news/2017/11/11/7161436/
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Захожу порой на этот сайт почитать комментарии шизоидов-эх как мало вас стало.Хороший знак.Ваша говновласть пересрала между собой всю страну а страну пересрала со всеми соседями.О какой сильной Украине вы лопочете рогули ?Сила в обьеденении( ЕвроСоюз или Соединенные Штаты Америки или Обьединенные Арабские Эмираты или даже СССР ну и т.д.) а вы и ваши хозяева работаете на разьединение всех со всеми.Нелепые и вредоносные существа.В принципе каждый народ имеет такое правительство на которое он заслуживает...
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПольша пока официально не подтвердила запрет въезда в страну Вятровичу, - Климкин
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