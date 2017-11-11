Польша пока официально не подтвердила запрет въезда в страну Вятровичу, - Климкин

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Зачем делать акцент на "защите Вятровича" ?
Это и так подразумевается само собой по умолчанию.
Клизму надо поставить такому министру иностранных дел - чтобы в мозгах просветлело.
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что на свете существует винторогия номер 3.
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95% трудовых мигрантов в Польше - украинцы.
Запрос на работников из Украины увеличился на 50% по сравнению с 2016 годом.
В связи с тяжелой экономической ситуацией в Украине в ближайшие годы, лучший выход для того, кто хочет зарабатывать деньги - это трудоустройство за границей. Польша - одна из европейских стран, которая привлекает трудовых мигрантов из Украины. 90 % иностранцев, работающих в Польше, - это украинцы. Их привлекает географическая близость страны, несложный в изучении государственный язык и сравнительно высокий уровень заработной платы.
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если на минуту представить себе,
что у Украины нет общей границы с русней, а у Польши есть.
И вообще Украина западнее Польши и "за ней" по отношению к русне.
от очень интереснo.
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ахиренная перемога мида и климкина...
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запрет въезда в страну Вятровичу - я начну о Польше передумывать в плюс.
но ето будет медленный процесс.
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Дуда- ставленик Кремля. Уже давно Кремль спонсорує і витягує прокацапських Президентів сусідніх країн. І на пост Президента України вже давно затверджена Тимошенко.
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поляки договорятся - шо Украина им в харю плюнет
и перебросит 2,3 батальна на польскую границу под личным подчинением пастору...
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Про це пише AP.
Марш, який проводиться в День незалежності Польщі 11 листопада, залучив десятки тисяч учасників в останні роки. Екстремісти з Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн тепер приєднуються до польських націоналістів у публічному прояві ксенофобських і расистських поглядів.
Гаслом для заходу цього року є "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент Дональд Трамп цитував в липні під час відвідування Варшави. Трамп високо оцінив Польщу за те, що він назвав захистом країною західної цивілізації.
Рафал Панковський, глава антиекстремістської асоціації Never Again, каже, що, незважаючи на звернення до Бога, марш не слід розглядати як натхненний релігійними переконаннями. Крайні праві "неоязичники" планують брати участь разом з римсько-католицькими групами.
"Ми знаємо, що Дональд Трамп не дуже релігійна людина, і я думаю, що більшість організаторів теж не дуже релігійні", - сказав соціолог Панковські.
"Але вони використовують християнство як свого роду ідентифікаційний маркер, який в основному означає бути антиісламським зараз".
За його словами, Варшавський марш настільки великий, що може стати найбільшим у світі зібранням крайніх правих екстремістів.
"Серед організаторів Національно-радикальний табір, Національний рух і Загальнопольська молодь, радикальні групи, які беруть початок від антисемітських груп, активних до Другої світової війни", - пише видання.http://www.pravda.com.ua/news/2017/11/11/7161436/
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