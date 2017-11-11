Возбудив уголовное дело против меня, Сытник хочет оказывать давление на главу НАПК, - Корчак

Олег Маков 35fcf257, буков, Петро Боївка af02f477, Байгали, RobinHood dfb9bea2, Ринат Амедов, Victoria Nasirova, Александр Ивашин, Arkady Korshun, Михайло Степовий c5fe7c3b, Руцкий Рейх, asd asdsad, Сергей Успеньев, Антоніна Принц, stethem, три - пятнадцать
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Ждём-с.
Зарані співчуваю рідним і друзям загиблих (в перспективі).
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Типа, а я не приделах...
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Ну ты, Ярик, и извращенец! Вірніше, збоченець.
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Ярик Сус
В друзьях у: Валерий Проценко
В друзьях у: Ярик Сус
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винницкого базарачерновицкого вуза
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Разрекламировали тетку, к ней теперь толпы приезжих мужчин могут повалить - в квартиру приглашают, кофе наливают...
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баба - зверь !
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- одно чмо - бывший премьер кулявлоб
- второе чмо - министр юстиции
- третье чмо - глава напк
...
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ето попытка оказать давление как минимум на Пенса.
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И грызуться между собой постоянно.
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если у вас нет монополии на воспроизводство гавна...
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вы заметили, Петро Олексійович, что западные посольства молчат? бойтесь этой тишины, она ничего хорошего для вас не предвещает...
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На нем написана циничная наглость. А на ее уровне это может быть только в одном случае...
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И это они называют борьбой с коррупцией. Простой закон на какой сумме поймали, с начало заплати штраф в 20 кратном размере, как ущерб государству моральный,подрывающий авторитет звания служащий, и присягу ведь давали, а только потом всё что по закону положено.
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Дура набитая из моего родного города!
Прошмандовка!!!
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New Wilson station shows CTA's Red-Purple Line modernization is on track
Повітряна, простора та що розумно зберігає шматочок минулого - така нова Wilson станція CTA демонструє, що велика майбутня модернізація Червоної та Фіолетової лінії знаходиться на правильному шляху.
Ціна ремонту 203 мільйонів доларів - це недешево, але це набагато більше, ніж заміна стиснутою та застарілою станції 1923 року, яку відома як одна з найгірших в місті.
Airy, spacious and wisely preserving a piece of the past even as it anticipates the future, the CTA's new Wilson Avenue elevated station reveals that the agency's big upcoming modernization of the Red and Purple Lines is on the right track.
The $203 million project has a mind-boggling price tag, but it does much more than replace a cramped and antiquated 1923 station that was widely regarded as one of the CTA's worst.
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Кстати, с 20 ноября прокуратура должна была утерять свою функцию вести следствие. И передать свои полномочия по расследованию с высокопрсадовцамы новому органу с огромными полномочиями, который так и не был создан. То, что вся путина трольня нападает на Сытника, говорит о том, что все- таки можно сказать, что он не подчиняется ни поте, ни Авакову. А это никого не устраивает. А про корчак Егор Соболев давно говорил, что ее нужно менять. Егору можно доверять.
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