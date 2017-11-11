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Теги: НАБУ (2081) Сытник (452) Корчак (152) НАПК (535)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Возбудив уголовное дело против меня, Сытник хочет оказывать давление на главу НАПК, - Корчак

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак прокомментировала визит детективов Национального антикоррупционного бюро к ее свекрови.

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Антикоррупционер обвиняет в коррупции другого антикоррупционера. Пипец!!!!!! Полный пипец!!!!!!
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Дон, пробач, але агонія будь-якого режиму починається з масового вбивства. Це ще не піпець.
Ждём-с.
Зарані співчуваю рідним і друзям загиблих (в перспективі).
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А какая Корчак антикоррупционер? Это человек Порошенко, поставленный, чтобы контролировать борьбу с коррупцией и по возможности прикрывать от неприятностей его и его друзей.
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Гризуться між собою, скубуться, а віз і нині там. Щоб ви повиздихали.
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ситникова теща і корчаччина свекруха
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вазбудів уголоноє дєло против міня-сітнік хочіт оказать давленіє на міня!
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Как на такой ответственный пост попала эта дура?? Кто её до этого знал и видел? Где она сидела? Чья эта мразь? ЧТО?? она сделала для страны чтобы стать главой НАПК ?
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Упорно утверждали, что она креатура кроля
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Ну да они вместе тёрлись на одном факультете Черновицкого университета. Сенька был на последних курсах а эта шалава туда как раз в аспирантуру пришла.
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Вообще говоря, она там преподобствовала в те времена. А родом боярыня из винницких краев, что тоже симптоматично
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оно еще и преподавало? Рагулиха во всей своей красе. Но такие сейчас пришли ввезде и первое что делают-подымают себе зарплаты в десятки раз.Без стеснения. Там катнгории прилично-неприлично, хорошо-плохо вообще отсутствуют. На ихних хуторах такому не учили
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Раз упорно - значит это кому-то надо. Догадайтесь с 1 раза, кто в этом заинтересован?
Типа, а я не приделах...
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там тока дуры и попадают - родственнички и подружки
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Подружка? С таким рылом?
Ну ты, Ярик, и извращенец! Вірніше, збоченець.
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тетка с винницкого базара черновицкого вуза
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Вот и я постоянно задаюсь тем же вопросом! Откуда вылезла эта упоротая сука??
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Так, а где нова\я премия за моральный ущерб свекрухи?
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у нее было двухчасовое рандеву и кофепитие с молодым сотрудником НАБУ, о премии пусть даже и не заикается.
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Обратно согласен. Но раз интим, тогда материальная помощь на оздоровление свекрухи
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Да, позабыл, а вот этому набушнику пожизненное, за некрофилию
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тю, ей за (по крайней мере, моральное) удовольствие и заплатить? не-не
Разрекламировали тетку, к ней теперь толпы приезжих мужчин могут повалить - в квартиру приглашают, кофе наливают...
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У человека все должно быть феерично и жадность и тупость и свекровь....
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это ж "чужие" я и забыл.. у них кроФь кислее любой земной кислоты
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"...приехал целое подразделение с НАБУ, чтобы выручать одного детектива, который остался в квартире со свекровью,..." Источник: https://censor.net.ua/n462417

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баба - зверь !
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З Петренком у них начеб то конфлікт .Мадама жалілась в якомусь інтерв'ю,здається у Гордона
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что делает Ситник и НАБУ- ВИДНО, видно как задерживают уродов по нимногу, даж рюкзачного сынка дёрнули...а вот что кроме заказов пэти делает корчак-неясно. Вернее судя по проверке декларации гаранта где он утаил виллу в испании и корчак этого "не заметила" хотя об этом знают все украинцы - с ней всё ясно. НАБУ ЖГИ!
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"Ну, пока,Бом! Береги себя". - "До скорого, Бим! Не накаркай".
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а вот и научила:
- одно чмо - бывший премьер кулявлоб
- второе чмо - министр юстиции
- третье чмо - глава напк
...
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а тикет за speed, шо мне 2 недели назад выписал кап,
ето попытка оказать давление как минимум на Пенса.
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может мне хоть кто-нибудь сказать - за что эта мразь с подельниками получают миллионы в виде премий??? Сколько лет существует эта банда "НАПК"? Сколько коррупционеров они посадили? Сколько награбленного национализировали? Что они вообще сделали на ниве борьбы с коррупцией? Возглавили её? И после всего этого эта мразь имеет хустпу открывать свою пасть???
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Эта контора не садит,а должна собирать и проверять инфу,а потом передавать её,только вот не пойму кому.По факту,это похоже на сбор компромата ,а не на борьбу с коррупцией.Там у них чёрти что происходит,никакие они не независимые.Похоже у каждого свой "работодатель".
И грызуться между собой постоянно.
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Братья по разуму и мохнорылые оба, клейма негде ставить. По фигу им все, главный вопрос - кто круче Сеньки Косого.
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да.
если у вас нет монополии на воспроизводство гавна...
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Это та сука,что на оздоровление себе больше 100тыс.выписала?
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коза драна...ця гидота зовсім недавно виписала собі "матеріальну допомогу на лікування", сссука, якщо не помиляюсь, 300 тисяч гривень...веде себе по-хамсбкі, знаючи, що за цими долбаними законами, кабмін її не може звільнити...НАЗК не підпорядковується уряду, Кабмін може лише надати допомогу, посприяти, виділити бюджетні кошти, забезпечити приміщенням, "і саме це й було зроблено". на роботу агентства було виділено 27 мільйонів гривень минулого року.За законом уряд не може звільнити керівництво НАЗК - це може відбутися, наприклад, за власним бажанням керівника НАЗК та його заступників, а також за рішенням суду. А "власного бажання" вона не має...ще б пак...грести таке бало з кишеней народних, ні хрена не роблячи..Де ця сама справедливість????
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антикоррупционный кусок мяса ) забавно. не, это уже не грантоеды и не крышекрышеватели, это Свидетели Падения Шоколада ))) тем не менее, на переходный период они нужны. затем народ через 2-3 года подтянется/вернётся из Португалии и Польши. Верю. Вера может всё (с) М.Стражински Вавилон-5.
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Что-то эта дамочка Корчак совсем стала берега путать. Интересно кто ее протектор если при многочисленных скандалах она продолжает оставаться в должности. Рожкова-2
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Возбудив уголовное дело против меня, Сытник хочет оказывать давление на главу НАПК, - Корчак - Цензор.НЕТ 8952Oleg Panfilov‏ @OlegPanfilov72 ч.2 часа назад
вы заметили, Петро Олексійович, что западные посольства молчат? бойтесь этой тишины, она ничего хорошего для вас не предвещает...
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Не понял, что её так возмутило? Её (!!!) свекровь - великое цабе?
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И после каждой отмазки для Пети , она премии получает по пол лимона. Дорого налогоплательщикам в самой бедной стране обходятся такие без контрольные чинуши!
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Посмотрите на лицо Корчак. Там интеллектом и не пахнет.
На нем написана циничная наглость. А на ее уровне это может быть только в одном случае...
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Какойто урод, вы знаете какой, придумал, что нужно вору платить больше, чтобы он не брал взяток! Теперь вор берёт еще больше, не разменивается по мелочам.
И это они называют борьбой с коррупцией. Простой закон на какой сумме поймали, с начало заплати штраф в 20 кратном размере, как ущерб государству моральный,подрывающий авторитет звания служащий, и присягу ведь давали, а только потом всё что по закону положено.
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Какая она антикоррупционер?
Дура набитая из моего родного города!
Прошмандовка!!!
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Годована еврейская девочка . Сама себе премии назначает ,,по итогам не лёгкого труда ,, Как она вообще ТУДА ПОПАЛА ???? Кто её папа ?
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От порошенківська мерзота!.... Порошенківщина - це лайно покруче ніж як при януковичу.... Це ж треба було палити шини, гробити людей, втрачати території, щоб потім обрати таку мерзоту як порошенко?!!!!!.... Краще би допомогли януковичу додушити порошенок, пінчуків, фірташів і тому подібну кучмівщину....
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Детская возня в песочнике. Вот вам сегодняшний свежачок, учитесь у чикагских демократов и профсоюзов как воровать по взрослому. Только на одной станции украли как минимум 180 миллионов. А таких станций - штук двадцать.

New Wilson station shows CTA's Red-Purple Line modernization is on track

Повітряна, простора та що розумно зберігає шматочок минулого - така нова Wilson станція CTA демонструє, що велика майбутня модернізація Червоної та Фіолетової лінії знаходиться на правильному шляху.
Ціна ремонту 203 мільйонів доларів - це недешево, але це набагато більше, ніж заміна стиснутою та застарілою станції 1923 року, яку відома як одна з найгірших в місті.

Airy, spacious and wisely preserving a piece of the past even as it anticipates the future, the CTA's new Wilson Avenue elevated station reveals that the agency's big upcoming modernization of the Red and Purple Lines is on the right track.
The $203 million project has a mind-boggling price tag, but it does much more than replace a cramped and antiquated 1923 station that was widely regarded as one of the CTA's worst.

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Что то все окрысились на НАБУ. Видать действительно щиплет по троху этот коррупционный притон. И хотят НАБУ приструнить как корчак. Что бы не хрена на делала. Особенно меня приколол вчерась народный фронт с этим янтарным пуделем. Жалко, что НАБУ не садит. А суд у нас такой же как и корчак. Продажный и подлый.
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Зам Сытника, все ещё человек из команды саакашвили . Он там и косит в нужном направлении. Да и Сытник , несмотря на все палки в колёса, тоже хоть что- то делает. Ведь нужно понимать, что работает он в условиях, когда ему все кричат 'вперед', а сами не дают работать. Даже разрешение на прослушку высокопосадовцив не дали. Мало того, забомбили бюро всевозможными депутатскими зверненнями ни о чем- ещё одна схема отвлечь от реальных дел и превратить их в разбирателей всякого непотреба.
Кстати, с 20 ноября прокуратура должна была утерять свою функцию вести следствие. И передать свои полномочия по расследованию с высокопрсадовцамы новому органу с огромными полномочиями, который так и не был создан. То, что вся путина трольня нападает на Сытника, говорит о том, что все- таки можно сказать, что он не подчиняется ни поте, ни Авакову. А это никого не устраивает. А про корчак Егор Соболев давно говорил, что ее нужно менять. Егору можно доверять.
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честная корчак против честного сытника под предводительством честного президента- НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПОМОЙНОЙ ЯМЕ ЧИСТОГО
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Новый субъект в процессуальном праве - "свекровь"-дикая, но симтатичная, внести нужно срочно в кодекс😁. Зараз накатає папіра, що то був маньяцюра, лишив цноти😕
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Ну все понятно одна несправедливесть жена чиновник муж алкоголик. Ну менталитет у нас такой ну как ты задекларируеш нечестно заработанные деньги? Вот и прячут их чинуши. Ну когда за жопу возьмут то рассказывают про плохих детективов. Ну как они в таком случае могут быть хорошие 😉. Наш народ неисправим воруют а когда поймают обижаются как самый честный гражданин
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВозбудив уголовное дело против меня, Сытник хочет оказывать давление на главу НАПК, - Корчак
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