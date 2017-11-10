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Теги: сборная по футболу (132) футбол (3243)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Сидор ми з тобою", - полузащитник сборной Украины Ярмоленко поддержал травмированного товарища. ФОТО

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко поддержал травмированного коллегу по сборной Сергея Сидорчука, который выбыл из строя на не менее, чем на пять месяцев.

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Молодец Ярмола. жаль раньше не начал играть в лучших чемпионатах Европы
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Сидорчуку -швидкого одужування. А Андрію- удачі і реалізовувати моменти за Борусію. Бо може дуже швидко повернутись до Сидора.
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Ми з тобою сидр, пиво, пунш, глінтвейн, ми саме з тобою, тому так хреново бігаємо по полю своїми кривими ногами та не може вийти ні в одну фінальну частину чемпіонатів, якщо тільки він не проходить в Україні.
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самое смешное, что единственный кому это удавалось, еще и чуть ли не самыми первыми в Европе- это Блохе
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"Ми з тобою". І шо далі? К чему такой апломб? Такое впечатление, что из "седла" выбит Бог футбола гениальной суперкоманды на кануне финального межгалактического матча и есть надежда, что от таки героически переборет боль и таки вернется в команду, на поле.... :D

Реалии совсем иные. Как не пытаюсь откликнуться на призывы по всем каналам "вболівати за наших", заставить себя все равно не могу. Обожаю футбол и Украину, но смотреть на бездарную игру ного-)І(опых бездарей-бездельников- не могу. Просто нервы не выдерживают!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Сидор ми з тобою", - полузащитник сборной Украины Ярмоленко поддержал травмированного товарища. ФОТО
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