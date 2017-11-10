"Сидор ми з тобою", - полузащитник сборной Украины Ярмоленко поддержал травмированного товарища. ФОТО

2216 8Теги: сборная по футболу (132) футбол (3243) Тему создал: Цензор.НЕТ10.11.17 23:39 "Сидор ми з тобою", - полузащитник сборной Украины Ярмоленко поддержал травмированного товарища. ФОТОХавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко поддержал травмированного коллегу по сборной Сергея Сидорчука, который выбыл из строя на не менее, чем на пять месяцев. читать источник x Мне нравится 2
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Реалии совсем иные. Как не пытаюсь откликнуться на призывы по всем каналам "вболівати за наших", заставить себя все равно не могу. Обожаю футбол и Украину, но смотреть на бездарную игру ного-)І(опых бездарей-бездельников- не могу. Просто нервы не выдерживают!
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