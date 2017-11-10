Еврокомиссия предложила упростить передвижение войск по территории ЕС

770 33Теги: война (3315) Еврокомиссия (731) НАТО (5826) Евросоюз (12247) Тему создал: Цензор.НЕТ10.11.17 23:35 Еврокомиссия предложила упростить передвижение войск по территории ЕСЕвропейская комиссия представила ряд мероприятий, направленных на улучшение мобильности воинских частей и сил в пределах ЕС для лучшей защиты граждан. читать источник x Мне нравится
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пазлик за пазликом...???
Снова ваше Вяликае ХУ*ЛО всех переиграло???
Так Шо? Очело еще от санкций не болит? Или и далее с кислыми хараями будете вещать тут о плане Пудинга?))))))))))
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а не до Раша воюет с Вейшнориями)))))))
При этом у Вейшнории нет потерь...а на Раше есть))))
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правда он в протиположную от нато сторону,
но все знают, шо ето военная хитрость и обходной маневр...
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учитесь у хедранта !
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все идет по плану...
Гитлер в 1941-42 тоже не думал...шо будет доживать в Аргентине))))
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винторогим обязательно понравится...
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Но когда припечет начинает бежать быстро...
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от просто все им на пользу....
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Nov. 9th, 2017
Итак, Норвегия получила ещё три истребителя пятого поколения F-35, которые намедни прибыли из Техаса на военную авиабазу Орланд. Таким образом, из 52 закупленных у США F-35 страна фьордов и троллей получила уже 10 и это очень важно, в условиях тех гибридных угроз, которые нынче присутствуют.
Я неоднократно в свои статьях называл Норвегию, Швецию и Финляндию северным щитом ЕС. И если Финляндия ещё старается придерживаться определенного нейтралитета и позитива в отношениях со своей неадекватной соседкой, то Норвегия и Швеция смотрят на вещи вполне реалистично.
К примеру, ещё в прошлом году началось размещение в Норвегии на базе Вернес (Værnes), что в Северном Трёнделаге 300 морских пехотинцев США. Сейчас в Осло намерены не только продлить срок нахождения американских военнослужащих на своей территории до 2018 года, но и увеличить контингент до 600 человек. То есть, создать полноценную военную базу Армии США.
Происходит это на фоне расконсервации военной техники США, оставленной в 80-х в секретных хранилищах, на случай войны с СССР. Не так давно, в ходе учений "Strategic Mobility Exercise 17" была замечена расконсервированная техника из хранилища в Стьёрдале (Stjørdal).
Но, помимо размещения у себя военнослужащих Армии США Норвегия так же активно усиливает и свою армию. И помимо закупки F-35, она уже спустила на воду высокотехнологичный шпионский корабль Marjata IV; готовит к 2020 году размещение в Вардё РЛС Globus III; модернизирует ПКР NSM и т.д.
Собственно, север не спит, шатун разбудил.
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Казламордые уже достали всех своей дебильностью, -в мире поняли, что даунов по-хорошему не уговорить, надо что-то предпринимать -радикально.
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Nov. 10th, 2017
Намедни стали известны некоторые подробности госпрограммы вооружений ВС РФ, расписанной до 2025 года. В частности, речь идёт о планах закупок для ВКС РФ "не имеющего аналогов в мире" истребителя пятого поколения Су-57.
Как известно, российский супер самолёт должен быть запущен в серию в 2019 году, а это значит, что до 2025 года ВКС и вправду станут непобедимыми и грозными! Ведь тот же F-35 производят с 2006 года и по миру их уже более 230! То есть, 23 истребителя в год выходит с легкостью! Чем же великая и могучая сверхдержава хуже?
Однако, пыл по поводу непобедимой космической армады следует немного поубавить, ведь до 2025 года в ВКС РФ согласно ГПВ должно поступить 30 истребителей Су-57. С учётом того, что в наличие уже имеется 10 единиц данной чудо-техники, то за семь лет ВКС получат ещё 20 таких машин. То есть, 1-2 машины в год, как и сейчас, на стадии испытаний. Чем не серийное производство!
И вот что я вам по этому поводу скажу. Россияне сами уже разочаровались в своём бесперспективном Су-57. Индусы от него отказались, американцев догнать по технологиям и возможностям не могут, а бросить настолько распиаренный проект нельзя - колоссальные репутиционные потери. А потому, особо в его производство и не вкладываются, превращая Су-57 в некий переходной прототип, но никак не серийную машину.
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Уряд Польщі у 2019 році має намір розмістити перші американські ракетні комплекси Patriot протягом двох найближчих років, при цьому спочатку країна отримає дві батареї з 12 ракетами в новітній версії. Про це 30 жовтня передало «Польське Радіо» з посиланням на міністра оборони країни Антоні Мацеревича.
Так, за словами міністра, це реальний термін, який випливає з останніх переговорів між Польщею і фірмою Raytheon про постачання цього обладнання. Голова Міністерства національної оборони Польщі згадав також про програму Narew, тобто про отримання системи протиповітряної оборони малого радіуса дії - до 25 км.
Крім того, за словами Мацеревича, запуск системи протиповітряної оборони в рамках програми Narew буде можливим вже в 2021-2022 роках, тобто раніше, ніж планувалося.
У свою чергу, поставки перших комплексів Patriot є результатом прискорення переговорів з американською адміністрацією, а також підтримки цих переговорів президентом США Дональдом Трампом. Згідно з підписаним у липні меморандумом, постачання ракетних комплексів Patriot будуть розділені на два етапи.
У першій фазі Польща отримає чотири вогневі одиниці, тобто дві батареї з 12 ракетами в новітній доступній на ринку версії. Зате у другій фазі Польща повинна отримати комплекси, озброєні ракетами SkyCeptor.
opk.com.ua
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У шведському уряді заявили, що переговори з Вашингтоном будуть націлені на початок постачань із 2020 року, а систему планують запустити не пізніше ніж у 2025 році.
Влада Швеції почала переговори про закупівлю у США систем протиракетної оборони Patriot. Про це повідомляє Reuters.
Як заявили у шведському уряді 7 листопада, переговори будуть націлені на початок постачань із 2020 року, а систему планують запустити не пізніше ніж у 2025 році.
Остаточне рішення про придбання Patriot Стокгольм має намір ухвалити наступного року.
Вартість контракту з компанією Raytheon, яка є розробником системи Patriot, становитиме понад $1,2 млрд.
Raytheon збудувала понад 220 систем Patriot і доправила їх клієнтам у 13 країнах, включно з Нідерландами та Німеччиною, зазначає Reuters.
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https://www.obozrevatel.com/abroad/v-sirii-vzorvali-voennyij-konvoj-rossii-opublikovanyi-foto.htm
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