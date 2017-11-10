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Теги: Киев (18661) нападение (1752) разбой (237)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Неизвестный напал с молотком на бизнесмена в Киеве и был ранен охранником коммерсанта из травматического пистолета, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве задержали мужчину, который с молотком набросился на заместителя председателя правления ПАО. Водитель пострадавшего, для того, чтобы остановить нападающего, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу.

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надеюсь у пострадавшего не было перхоти
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Тяжелый слишком,мини-кувалда.Молоток должен быть на длинной рукояти,желательно цельностальной,с резиновым покрытием,весом 24 унции(не знаю сколько в кг).
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в Херсоне за базар отвечают
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рука кремля?
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я даже не знаю что хуже рука кремля и жадная лапка порошенко
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Допускаете ли вероятность, что лапка - есть производная руки?
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Дурень. надо было гранатой его по кумполу! гранатой!
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Прикольно. Но лучше бензопилы на 13-й день месяца ничего нет
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бедняга( с молотком против вооружённых упырей на что рассчитывал этот воин света или может он был готов принести себя в жертву зная что силы не равны
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зарплату наверное не заплатил кинул чувака вот его и сорвало - ты пойдеш нападать на кого попало без причины
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или уволенный, психически неуравновешенный
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давно пора принять закон об оружии-народ замучелся молотками махать
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Може вилучити молотки з продажу або прирівняти їх до вогнепальної зброї? Не факт, що озлоблені громадяни не почнуть гамселити своїх кривдників домкратами, граблями або обрізками водопровідних труб.
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И сковородки!!! Я требую внести в список особо опасного оружия сковородки! В меня жена по молодости сковородку метнула ,я чудом увернулся,зато микроволновку - наповал.
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А чего не назвали хотя бы фамилию этого заместителя председателя правления ПАО. Думается мне что это какой-либо аля заместитель шарашкиной конторы которая строит один дом на 50 квартир, а продала уже 300 ордеров в этот дом. Ну как строит, реклама есть, фундамент есть уже лет 10.
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Красивый молоток... Пусть адвокат говорит, что чувак просто хотел продать, подошёл предложить, а эти, с нечистой совестью, запаниковали..
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у меня в гараже штук 7 (разных, есть даже тяжелее), но такой крутизны нет
походу, я свои никому не продам...
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Не, ну, если так продавать, как этот чувак, то, наверное, не надо.
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Блин, вот это я понимаю. Топорище с ясеня, благородные окислы. Однако на наждаке неверно заточен сей девайс.
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Заточка топора бывает разная,под разные цели.
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Молоток можно и кинуть было в противника чтобы хоть как то уравнять шансы с вооружёнными охранниками, конечно эффект не такой как от топора, но если в голову попал боссу то да (шутка).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНеизвестный напал с молотком на бизнесмена в Киеве и был ранен охранником коммерсанта из травматического пистолета, - Нацполиция. ФОТО
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