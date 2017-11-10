Неизвестный напал с молотком на бизнесмена в Киеве и был ранен охранником коммерсанта из травматического пистолета, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве задержали мужчину, который с молотком набросился на заместителя председателя правления ПАО. Водитель пострадавшего, для того, чтобы остановить нападающего, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу.
sergik, Вовец Путлер-Капут 60b080be, Maxim Isajew, И я скажу, Лера Ларченко, Иринка 69, Alex Rabinovich, Maxim Ak-Murza, Дымон Олбански, Colt, My Mi, AndyMariman, Maks Kolorto, dandelion wine, Zdravko Zdravkov, Сергій Гранін, Gar, V T 2fd9d4b9
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
походу, я свои никому не продам...
Ответить
Ответить
вдруг вечером купит ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить