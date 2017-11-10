Инспекционная группа США с участием представителей Канады и Дании посетит Украину 13 ноября, - Минобороны

Многонациональная инспекционная группа США, в составе которой также представители Канады и Дании, посетит Украину 13 ноября для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах.
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Смотрите, как тут в комментах у фсб-троллей пердаки рвёт при теме сотрудничества военных Украины и США-Канады. Просто вопят тролляки фсб, как бесы перед Христом.
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Это и есть независимость.
А ну да всякие там меморандумы-шмемурандумы
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а для "для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах" Украины.
Предергивать не нужно.
И вы видите в етом что то плохое?
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