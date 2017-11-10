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Теги: Дания (165) инспекция (62) Канада (1091) Минобороны (5525) США (13708)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Инспекционная группа США с участием представителей Канады и Дании посетит Украину 13 ноября, - Минобороны

Многонациональная инспекционная группа США, в составе которой также представители Канады и Дании, посетит Украину 13 ноября для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах.

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пожалуста дайте им по макитрам хорошо во время визита
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Не поймал! Не поймал! Не поймал!
Инспекционная группа США с участием представителей Канады и Дании посетит Украину 13 ноября, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2025
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в Яворові підірвуть дві гранати - для траншу хва
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искреннее спасибо военным Канады и США за помощь ВС Украины в отражении агрессии войск РФ в 2014-2017 на Донбассе!
Смотрите, как тут в комментах у фсб-троллей пердаки рвёт при теме сотрудничества военных Украины и США-Канады. Просто вопят тролляки фсб, как бесы перед Христом.
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Крым сейчас чей?
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Это же здорово когда проверяют воинскую часть представители другого государства.
Это и есть независимость.
А ну да всякие там меморандумы-шмемурандумы
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не для "проверяют воинскую часть представители другого государства",
а для "для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах" Украины.
Предергивать не нужно.
И вы видите в етом что то плохое?
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" Крім того, американська сторона включила до району інспекції територію Автономної Республіки Крим". Для цього доведеться залучити 6-й флот США, інакше важко уявити, як інспектори потраплять до Криму
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в торговле есть такое понятие как "тайный покупатель" для инспекции и мотивации. в данном случае - "тайный инспектор", никто не знает, в какую страну он приедет и что будет инспектировать ))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИнспекционная группа США с участием представителей Канады и Дании посетит Украину 13 ноября, - Минобороны
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