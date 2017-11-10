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 Форум Украины(633940)
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Только из ордло, то есть тех кого ранее привезли на эти земли из россии.
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То было ранее, а теперь в россии невыгодно работать по многим причинам. Для чего вести речь о стране помойке? Она мне и мне интересна лишь по принципу отъ...сь.
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Это не тема данной статьи. Тебе интересно, то и ищи. Мне как-то все равно. Знаю, что это было больше половины населения.
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А что в расее своей рабсилы нет? Или одни буряты остались?
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В России нужна квалифицированная рабочая сила, т.е. украинцы и белорусы.
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Очень хорошо. Всем кто хочет жить при пещерном феодализме разлива времён Ивана Грозного - билет в одну сторону. Главное - не пускать обратно, чтобы не везли с собой великоымперскую заразу.
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А что, мало того что сообщает пресса ? Дикая клерикализация; открытая пропаганда возвращения к абсолютной монархии и крепостному праву - этого мало ?
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Факты, мил человек. Необязательно щупать руками мощи волхвов; достаточно увидеть длиннющую очередь разведёнок в платочках, и прочесть о создании кафедры теологии в МИФИ (!) чтобы понять - что будет дальше.
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Украина не имеет государственной политики нацеленной на повальную принудительную клерикализацию общества.
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Второй раз и последний: прекрати валять дурака.
Готовитесь провозгласить царя ? Не вопрос. Совет тем кто не желает чтобы его пороли на конюшне по субботам - бегите оттуда.

Участие в "Восточном партнерстве" стало тесным для Украины, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5298
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Гораздо худшее,отдавать кошелек из карманными миллионами.
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божже-ты мой...
что эта чушка хрюкает ?
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Что то сегодня много етой шалавы с ее бредовыми рассказами. тесно видетели ей уже. Трусы жмут иди млять на пенсию. затр***хала ты всех уже. нервов не хватает
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Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» відремонтує Су-24МР Повітряних Сил ЗС України


Командування Повітряних Сил ЗС України має намір укласти договір з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» на проведення середнього ремонту літака Су-24МР на загальну вартість 19,25 млн грн за переговорною процедурою.
Як зазначено у Протоколі прийняття рішення про намір укласти договір від 07.11.2017 р., який розміщений на портал prozorro.gov.ua, переговорна процедура закупівлі застосовується в зв'язку з відсутністю конкуренції на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
В ході проведених переговорів представник підприємства підтвердив готовність надати послуги з середнього ремонту літака Су-24МР на загальну вартість 19 253 713,00 грн. у термін до 10.12.2017 року. Сторонами також досягнуто згоди щодо всіх умов, що будуть зазначені в договорі закупівлі.
ukrmilitary


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Ириха-всхлипывающая что-то, в порыве страсти безнадежной, ляпнула. О каких "восточных партнерствах" идет речь? Может надо эту Иришку и ее патрона Пэтю на промку вывезти, привязать к березке и посмотреть как с ними будут партнерствывать кацапы? Эти бля№№№ди оху№№№ели окончательно???
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отвяжут и бережно отправят назад, тут от них больше пользы
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Для тех кто интересуется историей советского быдла...,цитата Льва Троцкого организатора Питерского бунта 7 ноября 1917 года..
"Если нас заставят уйти со сцены,мы хлопнем дверью так,что вздрогнет весь мир"
К моменту написания этих строк Троцким в дохлом СССРе не было ни ядерного оружия ни Катыш и прочего ГОФФНА...
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Для чего оскорблять уважаемого человека? Кстати, его слова тут к месту.
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Долбодятел,я пользуюсь ТОЛЬКО СОВЕТСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ включая газету Правда Известия с 1923 года. Спасибо деду Ивану Ильичу сохранил для будущих БАРАНОВ интересные сведения о рюсских МУДАКАХ...
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смаивает на последннее от аллозиевича перед застрелом.
"если германия проиграет ету войну - мы заберем с собой весь мир".
не отвечаю за дословность, но смысл именно такой.
оба уже на том свете, а мир, ну надо же,
до сих пор как от пыхтит.
всё имперцы-фанатики похожи друг на друга как амебы.
де там самки де самцы - науке ето не известно...
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Журналісти програми "Громадянська оборона", яка виходить на каналі ICTV, підготували сюжет про передові досягнення українського оборонного комплексу.
"У 2014 році у війну з російським агресором Україна вступає майже зі знищеною армією. Замість робочої техніки - фактично груда радянського металобрухту. Але за 3,5 роки війни все змінюється на 180 градусів. По деяким військовим розробкам ми за цей час обігнали навіть Європу, бо відштовхуємось від реального досвіду боїв", - йдеться у сюжеті.
У 10-хвилинному сюжеті, як приклад реального прогресу українського оборонного комплексу, демонструються передові розробки підприємств-учасників ДК "Укроборонпмром". В тому числі, безпілотний міні-БТР "Фантом", військово-транспортній літак Ан-132D, реактивній системі залпового вогню "Верба", а також високотехнологічні бойові модулі.
"Декілька років кремлівська пропаганда постійно передрікала смерть українському авіабудуванню, мовляв, без кооперацією з Росією ДП "Антонов" - приречено. Але те, що у 2014 році вважалось неможливим, у 2017 - стало реальністю. На заводі "Антонов" створили перший літак без жодної російської деталі - Ан-132D", - йдеться у сюжеті.


Журналісти акцентували увагу, що Ан-132D створили у рекордні строки, а також порівняли таку швидкість розробки зі створенням в Росії Іл-112, який за задумом Кремля має замінити літаки "Антонова". В той час коли український літак був створений за два роки, російський розробляється з 1993 року, тобто вже 24 роки, та досі не піднявся в небо.
Окрему увагу журналісти приділили ракетним системам типу "земля-земля", що розробляється за участю підприємств "Укроборонпрому" під грифом "Вільха".
"Потенційно російське керівництво повинно розуміти, що її, як мінімум, прикордонна територія, знаходиться під вогньовим контролем Збройних Сил", - вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"За 3,5 роки Україні вдалось не тільки відродити боєздатність армії, але і суттєво просунутись в розробках військової техніки. Сьогодні українськими винаходами цікавляться і в Європі, і в США. Це вже зовсім новий рівень розвитку української оборонної промисловості", - підсумовують журналісти.
http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ukrayinskyj-proryv-u-vijskovyh-rozrobkah-syuzhet-ictv.html
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В Европу слетается все больше F-35
Nov. 9th, 2017

Участие в "Восточном партнерстве" стало тесным для Украины, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5231
Итак, Норвегия получила ещё три истребителя пятого поколения F-35, которые намедни прибыли из Техаса на военную авиабазу Орланд. Таким образом, из 52 закупленных у США F-35 страна фьордов и троллей получила уже 10 и это очень важно, в условиях тех гибридных угроз, которые нынче присутствуют.

Я неоднократно в свои статьях называл Норвегию, Швецию и Финляндию северным щитом ЕС. И если Финляндия ещё старается придерживаться определенного нейтралитета и позитива в отношениях со своей неадекватной соседкой, то Норвегия и Швеция смотрят на вещи вполне реалистично.
К примеру, ещё в прошлом году началось размещение в Норвегии на базе Вернес (Værnes), что в Северном Трёнделаге 300 морских пехотинцев США. Сейчас в Осло намерены не только продлить срок нахождения американских военнослужащих на своей территории до 2018 года, но и увеличить контингент до 600 человек. То есть, создать полноценную военную базу Армии США.
Происходит это на фоне расконсервации военной техники США, оставленной в 80-х в секретных хранилищах, на случай войны с СССР. Не так давно, в ходе учений "Strategic Mobility Exercise 17" была замечена расконсервированная техника из хранилища в Стьёрдале (Stjørdal).
Но, помимо размещения у себя военнослужащих Армии США Норвегия так же активно усиливает и свою армию. И помимо закупки F-35, она уже спустила на воду высокотехнологичный шпионский корабль Marjata IV; готовит к 2020 году размещение в Вардё РЛС Globus III; модернизирует ПКР NSM и т.д.
Собственно, север не спит, шатун разбудил.
Участие в "Восточном партнерстве" стало тесным для Украины, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9570
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те самые ф-35 которые ржаветь начали сразу как из цеха выкатили ?
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это тебе разрабочики сраматы расказпли, когда ее пытались с парада утащить на помойку?
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да-да, эти фотографии обошли все милитарные СМИ:
Участие в "Восточном партнерстве" стало тесным для Украины, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 152
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К стати, норвежцы уже жалуются на F-35. Началось с задержек поставки, потом цена удвоилась. А теперь выяснилось, что техобслуживание американцы разрешают делать только в Италии. Далековато. Самолет настолько дорогой, что обучение в гарнизоне в Норвегии проводить запрещено! Норвежские летчики будут обучаться только в США на специальных учебных моделях. Один шлем летчика стоит почти полмиллиона долларов! Закуплено 54 самолета, но поставки будут по 3 штуки в полгода. Через 10 лет эскадрилья укомплектуется, но к тому времени появится новое поколение истребителей. Короче, США деньги делать умеют на лохах.
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да-да, кацманавты в Сирии тоже жалуются на них, патаму шта сразу после вылета израильтян земля скукоживается в шар, а излучение радаров выпадает росой, котороая выедает узкие глаза операторов С-400. А еще они дорогие, и израильтяне сразу после атаки на срусскую хезболлу летят на обслуживание в Италию, а потом летчиков трудно обратно собрать с шоппингов, борделей и горнолыжных курортов. Короче, фуфло полное. эти F-35, и вообще. от них одни проблемы. Особенно у некоторых.
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Красть у двух стран одновременно уже не интересно ?
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Тихо сам с собою я веду беседу.
Тихо сам с собою я домой приеду.
Выпью сам с собою за свое здоровье,
Тихо сам с собою я займусь любовью.

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хасанали с аквариумом
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По сути, рынок пятого поколения уже подмят F-35. А что там с российским ПАК ФА Т-50?



За последние годы конкуренция на рынке многоцелевых истребителей пятого поколения несколько оживилась. Многие страны пытаются произвести свой продукт, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Здесь и Китай вырывается вперед, и Турция с Японией заявляют о своих амбициях, даже Южная Корея разрабатывает отечественное детище. А, что же страны, которые первыми вступили в гонку пятого поколения, Россия и США?
Как известно, перспективный и «не имеющий аналогов в мире» российский ПАК ФА Т-50 до сих пор не является серийным самолётом, более того, его вполне можно называть очень «сырым» и далёким от требований «пятого поколения» продуктом, которые усердно затачивают на ближний бой. Затачивают, поскольку прекрасно понимают, что уничтожать цели, будучи незамеченным, ему будет не под силу. Откровенно говоря, похвастаться особо нечем. А вот конкуренту…
На сегодняшний день F-35 заинтересовал одиннадцать стран мира. В Lockheed Martin сообщают, что общая сумма сделок на поставку данного самолёта может составить более 37 миллиардов долларов! Причём с ростом количества сделок снижается и цена самого самолёта, делая его более доступным и конкурентоспособным.
Читайте: "Мыши притихли": США расширяют в Сирии свою область дозволенности, - Злой одессит
По сути, рынок пятого поколения уже подмят F-35. А, что там ПАК ФА Т-50?
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Где в Украине находят таких дур?Кто пожелает дуру в партнеры?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУчастие в "Восточном партнерстве" стало тесным для Украины, - Ирина Геращенко
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