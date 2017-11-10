3061 147Теги: Восточное партнерство (87) Геращенко Ирина (1057) Тему создал: Цензор.НЕТ10.11.17 22:52 Участие в "Восточном партнерстве" стало тесным для Украины, - Ирина ГеращенкоПлан "Восточного партнерства" стал тесен для Украины. читать источник x Мне нравится 5
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Готовитесь провозгласить царя ? Не вопрос. Совет тем кто не желает чтобы его пороли на конюшне по субботам - бегите оттуда.
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что эта чушка хрюкает ?
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Командування Повітряних Сил ЗС України має намір укласти договір з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» на проведення середнього ремонту літака Су-24МР на загальну вартість 19,25 млн грн за переговорною процедурою.
Як зазначено у Протоколі прийняття рішення про намір укласти договір від 07.11.2017 р., який розміщений на портал prozorro.gov.ua, переговорна процедура закупівлі застосовується в зв'язку з відсутністю конкуренції на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
В ході проведених переговорів представник підприємства підтвердив готовність надати послуги з середнього ремонту літака Су-24МР на загальну вартість 19 253 713,00 грн. у термін до 10.12.2017 року. Сторонами також досягнуто згоди щодо всіх умов, що будуть зазначені в договорі закупівлі.
ukrmilitary
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"Если нас заставят уйти со сцены,мы хлопнем дверью так,что вздрогнет весь мир"
К моменту написания этих строк Троцким в дохлом СССРе не было ни ядерного оружия ни Катыш и прочего ГОФФНА...
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"если германия проиграет ету войну - мы заберем с собой весь мир".
не отвечаю за дословность, но смысл именно такой.
оба уже на том свете, а мир, ну надо же,
до сих пор как от пыхтит.
всё имперцы-фанатики похожи друг на друга как амебы.
де там самки де самцы - науке ето не известно...
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"У 2014 році у війну з російським агресором Україна вступає майже зі знищеною армією. Замість робочої техніки - фактично груда радянського металобрухту. Але за 3,5 роки війни все змінюється на 180 градусів. По деяким військовим розробкам ми за цей час обігнали навіть Європу, бо відштовхуємось від реального досвіду боїв", - йдеться у сюжеті.
У 10-хвилинному сюжеті, як приклад реального прогресу українського оборонного комплексу, демонструються передові розробки підприємств-учасників ДК "Укроборонпмром". В тому числі, безпілотний міні-БТР "Фантом", військово-транспортній літак Ан-132D, реактивній системі залпового вогню "Верба", а також високотехнологічні бойові модулі.
"Декілька років кремлівська пропаганда постійно передрікала смерть українському авіабудуванню, мовляв, без кооперацією з Росією ДП "Антонов" - приречено. Але те, що у 2014 році вважалось неможливим, у 2017 - стало реальністю. На заводі "Антонов" створили перший літак без жодної російської деталі - Ан-132D", - йдеться у сюжеті.
Журналісти акцентували увагу, що Ан-132D створили у рекордні строки, а також порівняли таку швидкість розробки зі створенням в Росії Іл-112, який за задумом Кремля має замінити літаки "Антонова". В той час коли український літак був створений за два роки, російський розробляється з 1993 року, тобто вже 24 роки, та досі не піднявся в небо.
Окрему увагу журналісти приділили ракетним системам типу "земля-земля", що розробляється за участю підприємств "Укроборонпрому" під грифом "Вільха".
"Потенційно російське керівництво повинно розуміти, що її, як мінімум, прикордонна територія, знаходиться під вогньовим контролем Збройних Сил", - вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"За 3,5 роки Україні вдалось не тільки відродити боєздатність армії, але і суттєво просунутись в розробках військової техніки. Сьогодні українськими винаходами цікавляться і в Європі, і в США. Це вже зовсім новий рівень розвитку української оборонної промисловості", - підсумовують журналісти.
http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ukrayinskyj-proryv-u-vijskovyh-rozrobkah-syuzhet-ictv.html
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Nov. 9th, 2017
Итак, Норвегия получила ещё три истребителя пятого поколения F-35, которые намедни прибыли из Техаса на военную авиабазу Орланд. Таким образом, из 52 закупленных у США F-35 страна фьордов и троллей получила уже 10 и это очень важно, в условиях тех гибридных угроз, которые нынче присутствуют.
Я неоднократно в свои статьях называл Норвегию, Швецию и Финляндию северным щитом ЕС. И если Финляндия ещё старается придерживаться определенного нейтралитета и позитива в отношениях со своей неадекватной соседкой, то Норвегия и Швеция смотрят на вещи вполне реалистично.
К примеру, ещё в прошлом году началось размещение в Норвегии на базе Вернес (Værnes), что в Северном Трёнделаге 300 морских пехотинцев США. Сейчас в Осло намерены не только продлить срок нахождения американских военнослужащих на своей территории до 2018 года, но и увеличить контингент до 600 человек. То есть, создать полноценную военную базу Армии США.
Происходит это на фоне расконсервации военной техники США, оставленной в 80-х в секретных хранилищах, на случай войны с СССР. Не так давно, в ходе учений "Strategic Mobility Exercise 17" была замечена расконсервированная техника из хранилища в Стьёрдале (Stjørdal).
Но, помимо размещения у себя военнослужащих Армии США Норвегия так же активно усиливает и свою армию. И помимо закупки F-35, она уже спустила на воду высокотехнологичный шпионский корабль Marjata IV; готовит к 2020 году размещение в Вардё РЛС Globus III; модернизирует ПКР NSM и т.д.
Собственно, север не спит, шатун разбудил.
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Тихо сам с собою я домой приеду.
Выпью сам с собою за свое здоровье,
Тихо сам с собою я займусь любовью.
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хасанали с аквариумом
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По сути, рынок пятого поколения уже подмят F-35. А что там с российским ПАК ФА Т-50?
За последние годы конкуренция на рынке многоцелевых истребителей пятого поколения несколько оживилась. Многие страны пытаются произвести свой продукт, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Здесь и Китай вырывается вперед, и Турция с Японией заявляют о своих амбициях, даже Южная Корея разрабатывает отечественное детище. А, что же страны, которые первыми вступили в гонку пятого поколения, Россия и США?
Как известно, перспективный и «не имеющий аналогов в мире» российский ПАК ФА Т-50 до сих пор не является серийным самолётом, более того, его вполне можно называть очень «сырым» и далёким от требований «пятого поколения» продуктом, которые усердно затачивают на ближний бой. Затачивают, поскольку прекрасно понимают, что уничтожать цели, будучи незамеченным, ему будет не под силу. Откровенно говоря, похвастаться особо нечем. А вот конкуренту…
На сегодняшний день F-35 заинтересовал одиннадцать стран мира. В Lockheed Martin сообщают, что общая сумма сделок на поставку данного самолёта может составить более 37 миллиардов долларов! Причём с ростом количества сделок снижается и цена самого самолёта, делая его более доступным и конкурентоспособным.
Читайте: "Мыши притихли": США расширяют в Сирии свою область дозволенности, - Злой одессит
По сути, рынок пятого поколения уже подмят F-35. А, что там ПАК ФА Т-50?
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