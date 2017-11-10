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Теги: Днепр_город (2923) протест (5692) отопительный сезон (121)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Днепре сотни студентов вышли на митинг из-за отсутствия отопления в учебных корпусах. ФОТО

В пятницу, 10 ноября, в Днепре студенты Университета таможенного дела и финансов вышли на митинг к из-за отсутствия отопления в корпусах.

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Конечно кацапы, это только кацапы сделать могли -
мы ж все поголовно своего президента обожаем
Так обожаем, что ещё раз бы проголосовали за него.
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Ті не смешивай заказную кацапскую статью в западной газете (єто частій случай)
со своим обожанием своего хуйла
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все мировые газеты ,кто говорит правду об оффшорнике-заказухи хуйла
и только московский магазин рошен-патриот Украины в тылу врага и еще его верный песик 133133
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да как-то нет мировых газет, которые указали бы сумму офшоров.

мож подпольные какие?

ты про какие суммы читал в мировых газетах ?
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так порошенко дружит с кацапами и магазин рошен в москве есть-у тебя должно бомбить еще больше
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финансовая разведка США нашла оффшорные счета в Панамском банке и Порошенко и Путина-в одном банке,как ты отмажешь своего хозяина?давай залейся соловьем про агентов кремля в Вашингтоне
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Нашли счета в банках панамы,через которые Порошенко прятал налоги от своей страны,как крыса,тебе этого мало-тогда позвони своему хозяину и спроси сколько у него на счетах,может он тебе расскажет - своему песику
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шо уже и немцы кацапы?Хорошо,хоть оффшорник панамский-настоящий украинец
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на немецком заборе хуйло не может царапать ?
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а чего хуйлу царапать на порошенко-два друга
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ага ))))

один дружбой себя санкциями обложил,
а второй фабрики практически лишился )))
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практичкески лишился?это ой фабрики ,которую он в 2014 божился продать вместе со всем бизнесом?А как то забыл,но вот магазин Рошен в Москве справно работает и в 2017
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фабрика не арестована?

по какому адресу магазин ?
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Дуру не включай.Я тебе лично неоднократно адресочки с номерками телефончиков магазинчиков рошена кидал.От мААсквы до владивостока.
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а что на фото сказали говно на халяву и он его сожрал?
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да, кацапчик принёс своего свежесделаного говна, вылепил петуха, а ты пытаешься его сожрать.
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Педро шакаладу объелся и харю не вытер!
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Необхідно було телефонувати Фірташу (Порошенку) та вимагати дати "Газу" тепла.
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Миколай Янович - тепло..., где то +4.. Пока чернила не замерзают жаловаться нечего...Тяга к знаниям должна греть...Студенты "таможенного дела и финансов" - наверное мажоров большинство..., им полезно... - после занятий в барах отогреются..
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При социализьме и баров то не было, а были пролетарские пивные и столовки, а бары - это проявления загнивающего Запада!
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Странные люди. Зачем вам отопление если у вас есть безвиз. Правильно я говорю, соевые боты?
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С гидностью вышли или с шинами?
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95-квартал выставляет Кличко придурком и идиотом. Но Гройсмана не трогает. Почему-не понятно.
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Вот сцука неугомонные нищеброды, тепло им подавай, может еще и знания со стипендией.
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Бесплатные знания- это нищие университеты и голодные проффесора.
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Студентам терять нечего! Эти добьются. Если не добьются, то добьют
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Вроде бы студенты, типа умняшки, должны же понимать что такое причинно-следственная связь. Какого Х бить санитарку, а не министра здравоохранения?
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Эта тупая "власть" постоянно настраивает народ против себя.
Может это и к лучшему, чем быстрее уйдет в историю это недоразумение, тем лучше.
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Ну будущие таможенники могут немного и пострадать...хоть в начале карьеры-то.
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ЗАТО ТАМ МЕР ПРОКЛИНАЕТ СААКАШВИЛИ БОРЕТСЯ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ И ПОДДЕРЖИВАЕТ СЕПАРАТИСТОВ
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З цим погоджусь.Як за нього рвали сраки(в тому числі і я)аби переміг вілку молодшого.А виявився такою ж гнидою піджидок хєров.
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Михуил расстроится. Студенты в Днепре собрали больше народа, чем он - со всей Украины.
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Это правда, такая ситуация во многих университетах в Днепре, но мужества выйти с протестом хватило только у одного.
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Ничего, тёплые места у вас ещё впереди, дорогие будущие таможенники.
Сынок первоклассник моей подруги на вопрос " Кем мечтаешь стать?" , не задумываясь ответил: " Таможенником!"......Я в его годы разрывалась между мечтами- Кошкин врач, стюардесса или океанолог.. Кажусь себе каким-то то старым реликтом..
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это никакие не студенты. ЭТО - агенты кремля. Они все агенты кремля. Они расшатывают лодку!!!
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Порошенко виноват - Не раскочегарил буржуйку в университете негодяй. А мы ведя его ради этого выбирали...
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Кста, кроме "походить-поорать" можно еще письмо написать. Можно трампу, можно хуйлу, можно шоколаду. А можно просто зайти в... пристыдить кое кого... со словами благодарности... кое кому. Выйти и будет вам тепло через пол часа))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Днепре сотни студентов вышли на митинг из-за отсутствия отопления в учебных корпусах. ФОТО
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