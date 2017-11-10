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Теги: НАБУ (2080) Корчак (151) НАПК (534)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Свекровь главы НАПК Корчак заперла детектива НАБУ в квартире, прибывшего с целью вручения повестки (обновлено)

Родственница председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя в квартире, когда он пришел вручать повестку на допрос.

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корчак косить..... косить під дурочку і косить бабло
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Они борются между собой, им некогда бороться с коррупцией...антикоррупционеры
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Это нормально, когда конкурирующие структуры борются между собой. Это только на пользу дела. Иначе зажрутся и начнут имитировать деятельность. Доказано историческим опытом.
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это вам в методичках написали, порохососка ты дырявая
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ну, слава кому то там, шо не изнасиловала, и блеать не подала в суд на алименты
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а пистоля он дома оставил или пропил)))
детский сад мля
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И зачем тогда было покупать такие дорогие носки, если даже от хитросделанной бабы не смог уйти? Вообще, все наши правоохранительные и антикоррупционные структуры как будто сделанные понарошку.
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ну по цене нет да и спортивки у них огого а детективов набрали какихто ботаников)))
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на место прибыла глава НАПК вместе с мужем и сообщила работнику НАБУ извне


Прям какой-то мистический антикоррупционный триллер.
Источник:https://censor.net.ua/v462410
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А могла и качалкой Пачиму он не на бетере приехал
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Дивиться , на це , весь Світ і не знає - чи реготати з нас , чи навпаки - лише поспівчувати ...
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всё занимательней и занимательней становится деятельность антикоррупционеров .
а если им еще суд учредить?
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антикорупційний суд - це якраз те, чого петрик не хоче.....
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вони вже не бояться того - всьо придумали уже - контрольована антикор. палата в Верховному суді поламає будь-яке рішення антикорупційного суду.
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ну? "учрєдят".... петра посадять... Харчуватись де будеш?
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...после чего отказалась подписывать протокол и заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ"... ,Источник: https://censor.net.ua/v462410

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"Обвиняемый Швейк отказался написать продиктованные ему фразы, утверждая, что за ночь разучился писать".
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Судя по фото, если бы хотела - то изнасиловала бы.
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Главное - наплодить десяток антикоррупционных ведомств в угоду всяким Зиминым с Лещенко. А они потом перегрызут друг друга.
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Семейка Адамсов... а вы удивляетесь почему порохоботы такие упоротые, плоть от плоти! В стране где основной формой заработка есть воровство никогда не будет своего айфона!!
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какой такой айфон ?
премьер на базаре трусы - и те китайские продавал...
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ти купив і до цих пір носиш?...все ж САМ майбутній прем'єр.
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Поручик Лукаш стал читать статью, которую автор с большим усердием разукрасил фразами вроде: "веление государственной мудрости", "государственный порядок", "человеческая извращенность", "втоптанное в грязь человеческое достоинство и чувство", "пиршество каннибалов", "избиение лучших представителей общества", "свора мамелюков", "закулисные махинации".
Далее все было изображено в таком духе, точно мадьяры на родной земле преследуются больше всех других национальностей.
Словно дело обстояло так: пришли чешские солдаты, повалили редактора, били его своими солдатскими башмаками в живот, он, несчастный, кричал от боли, а кто-то все застенографировал.
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Помните что НАБУ набрано из тех же прокуроров и Сытник - прокурор.
И МОЖЕТ оказаться так что он никакоцй не спаситель вселенной.
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Ответчик один -ПОРОШЕНКО. Сам себе кодлу подбирал.
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этой кривой корчачке место в СИЗО. 300к косарей на "оздоровлене" и ещемесячная премия 100к ....за что млять?! тварей понаплодили....
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Я, вчера дал Слово: более нигде не отписываться. Ни на Цензоре.... и ваааще- нигде.

Слово держу. Я- не отписываюсь. Я - хууею. И фсё.
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Вот так надо бы порой запирать наших "народных" в Верховной Раде, пока не примут для народа нужных решений. А ключ отдверей - под коврик, желательно где-то в районе местного сортира, дабы никто не догадался и тем более не говорил о наци-Онанальной зраде.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСвекровь главы НАПК Корчак заперла детектива НАБУ в квартире, прибывшего с целью вручения повестки (обновлено)
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