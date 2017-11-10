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Теги: Укрзализныця (1290) Омелян (375)
Тему создал: Цензор.НЕТ

При желании реформировать "Укрзализныцю" можно за три года, - Омелян

При желании, основные качественные преобразования в работе "Укрзализныци" займут 3 года, а первые заметные результаты могут быть заметными уже через 1 год реформ

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у омельяна сейчас дом за 7 млн,а после реформирования будет за 70,главное полкак выгнали-который много на гитаре играл
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3 года реформировали, осталось ещё 3 года дореформировать
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У шоколадных реформаторов уже было 3 года. Теперь не верим, очередная отмазка в стиле "надо потерпеть".
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Конечно нужно потерпеть, не всё сразу. Разве не видно, как строятся железные дороги европейского стандарта...
Много новых ж/д мостов строится, туннелей, вокзалы реставрируются. Закупаются новые европейские скоростные поезда и комфортабельные вагоны...
Скоро будут открыты новые маршруты скоростных поездов Eurostar Вапнярка - Дюссельдорф,
Казятин - Брюссель, Жмеринка - Копенгаген, итд... Всё для людей.
Всего то три года осталось.
При желании реформировать "Укрзализныцю" можно за три года, - Омелян - Цензор.НЕТ 9653
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жмеринка улыбнула
там нада окупационная армия чтоб вокзал вымыли - немецкая
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Может, немножко не в тему.. Вспоминается анекдот:
Школьникам задали сочинение на тему "Что бы я сделал, если бы стал премьер-министром"
Сочинения получились очень разные, но заканчивались одинаково: "...и хер бы вы меня нашли."
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"Я, конечно, могу бросить пить... Но на данный момент мне нужно понять, зачем мне это делать..."
"Пираты Карибского моря"
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А сколько само желание надо реформировать, ну чтоб появилось?
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А тех людей которые с чугунки имеют гещефт их родные, близкие, кумовья, их задушить "циклон В", к чнму эти разговоры? В этой стране элита никогда не славилась поступком, вечный кумтрест..
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Омелян - красавчик.. ТАК КАКОГО ФУЯ ТЫ, ГОВНЮК, УЖЕ ТРИ ГОДА СИДИШЬ И НЕ ВЫЯВЛЯЕШЬ ЖЕЛАНИЯ РЕФОРМИРОВАТЬ ЭТУ ЗАЛИЗНИЦЮ?!
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ну,то есть,желания нет,раз министр инфраструктуры рассуждает о желаниях...вместо того чтобы реформировать.
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Вот покойный Кирпа помню, при старом режиме воров поднял ЖД с дерьма за 2 года..., и это при тотальном откате старым барыгам... Воскресить бы его на пару лет...
При желании реформировать "Укрзализныцю" можно за три года, - Омелян - Цензор.НЕТ 9185
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я могу вам назвать много перегибов с его стороны по отношениям к предприятиям которым постоянно нужны были вагоны в те времена, но при всём при этом, после себя он очень много, что оставил, это факт!!! меньше бы дружил с куЧивозом, жил бы и здравствовал!!
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Александр Пушкин 7b40c3f0 - мути много было это правда.., но то что он был великий хозяйственник и спец в своей области тоже правда... ЖД преобразилась при нем почти мгновенно...А вот представьте, если поставить хорошего спеца, да и честного в придачу, что бы было...Украина богатая страна.., но воры рулят...
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Какой же "удобный" министр,всех устраивает. Аж тошно,резинка ты стирательная, презерватив ты пользованный.
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Вся беда в том.,что в Украине желание карманов власти преобладает над всеми желаниями украинского народа...
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Емяля совсем спятил, делает одно, думает второе, говорит третье, получается как всегда г*вно!!
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Молодой есче вот и дурак,ведь в этом бардаке отмываются миллиарды да и бюджету достаются крохи,а при справедливом реформировании все негластно будут ее так игнорировать что жд развалится до основания а денег не хватит даже на ржавый паровоз.
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так вперед приступай
трындеть не мешки ворочать
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Да за пол года все наладить и за 1 год всех пересадить включая и Омелян.
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Тобто Омелян зараз зізнався, що бажання реформувати ні у кого в уряді немає.
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а ты думал трусняковый барыга собирался - он себе уже пенсию заработал)))
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Китайцев надо пригласить с лицензией на отстрел и какие наши годы? Отсчет пойдет на минуты.
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Времени реформировать необходимо ровно столько за сколько вас всех посадят за решетку. Остальное будет сделано пулей.
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долбень за три месяца можно только нужно прекратить воровать милиардами
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПри желании реформировать "Укрзализныцю" можно за три года, - Омелян
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