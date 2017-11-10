Российские наемники обстреляли из танков защитников села Пески. ФОТО

Адвокатик
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Всего на сайте: 182 писателя
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как он там говорил про таких как ты?
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Смерть примирит вас.
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да и офшоры требуют средств.
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Голосумо, голосуємо... - ПОПлачемо.... і голосуємо знову...
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А как ответили наши контрактные курортники на акцию сепаратюг?Конечно же построчили немного из разрешенного АКМ.
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Штатное орудие семдесятдвойки стреляет на 9 км легко. Выехал из окопа на триста метров в сторону, башню повернул, 3--4 выстрела по координатам сделал, и через две минуты снова в окопе за рельефом.
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П.С - спамив не я ...але і розспамлювати не буду .
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Вот уроды. Им пиар, а на передке и защититься нечем.
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Уходим на броне.
И снова маленькая дочь
Задаст вопрос жене.
Когда же папа к нам вернётся?
И будет на ночь мне читать!
Играть со мною и улыбнётся,
И утром косы заплетать.
И спрятав взгляд уставших глаз,
Не зная, что сказать
Её обнимет крепко мать
- Доцюня, надо ждать!
А где то, далеко, в степи Отцу приснится сон.
Война ушла, и он спешит
К семье, увидеть дом. Автор: позывной Шева
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https://www.om1.ru/news/incident/125676/
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В Нижнем Новгороде отец забрал сына из детского сада и жестоко убилhttps://goo.gl/F2kunE
Сибиряк зарубил топором мешавшую ему спать гостью
https://lenta.ru/news/2017/11/07/ubivez/
Житель Ленобласти убил вилами старшего брата
https://goo.gl/oDopfW
На Мордовии гость убил хозяина разбитой бутылкой
https://goo.gl/wKbDVY
В городе #Петухово мужчина убил семью из трех человек ради тысячи блоков сигарет
http://uralpolit.ru/news/kurgan/09-11-2017/125089
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Суммы поражают: стало известно сколько заработал Порошенко в России вовремя кровопролития
Журналист Александр Дубинский объяснил, почему президент Украины Петр Порошенко никогда не поддержит разрыв дипломатических отношений с Россией ...
http://ua24ua.net/summi_poragayut_stalo_izvestno_skolko_zarabotal_poroshenko_v_rossii_vovremya_krovoprolitiya/
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Сначала пошла инфа за Задорнового:
- А чо Задорнов не шутит?
- Дык умер, однако.
- Тот-то я смотрю, он в гробу лежит.
А теперь вот чо:
"В поселке Широкая Балка, территориально входящего в состав оккупированной Горловки, были обнаружены трое российских военнослужащих с тяжелыми ножевыми ранами.
«Всех троих сослуживцы обнаружили с ножевыми ранами в области шеи. Двое были уже мертвыми. Третий подавал некоторые признаки жизни», - уточнил источник.
Он также сообщил, что мертвых россиян отправили в морг, а раненого - в реанимацию городской больницы №2, которая расположена на проспекте Ленина, 26.
Зарезанные российские «братья» приехали на Донбасс из Забайкалья".
Ну, всех жалко до слёз .
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Если Боинг падает, "потому что он тяжелее воздуха", то надо быть готовым, что ты умираешь, потому что рак окажется тяжелее твоего мозга. Если ты при жизни не ставил ни во что чужие человеческие жизни, то почему после смерти твою жизнь должны оценить хотя бы в копейку? Десятками лет ты изрыгал со сцены наимерзотнейший шовинизм и ксенофобию. Унижал людей по их национальным, расовым признакам. Глумился над последствиями трагедий и войн, которые устраивала твоя страна. Пинал Украину, истекающую кровью из-за таких, как ты. Великодержавных пустобрёхов. И вот пришёл твой конец.
Шутки были твои дерьмо. Сам ты был дерьмом. И помнить тебя будут, как человека, который сказал, что Боинг, сбитый российский БУКом упал, потому что был тяжелее воздуха. Единственное, что по-настоящему смешного ты сделал за свою жизнь - это твои псевдоисторические потуги. Вот это вот, что "весь мир произошел от славян и мы придумали луну и солнце" - вот это было забавно. Всё остальное - ниже плинтуса и без грамма остроумия.
И не надо только разводить тут слезливые, сердобольные нравоучения: "о покойниках, либо ничего, либо хорошо". О покойниках правду. Как и о живых правду. Я при его жизни писал о нём все, что думаю. Я и после его смерти это напишу. Ушёл глашатай Русского Мира, ушёл псевдоучёный, лжец, лицемер, враг цивилизованного челочевества. А как он кричал, что все вокруг тупые, а сам сделал чуть ли не больше остальных для низвержения во мрак невежества своего же народа и погружения его в иллюзию собственного величия. Одержимый именно этим мифом своего национального превосходства российский народ творил и продолжает творить все свои страшные преступления. И что теперь? Плакать что ли? Уже бегу.
Барабанная дробь: "А теперь, на сцену после ансамбля Александрова выходит сатирик Михаил Задорнов". Аплодисменты. Спектакль длинною в вечность только начинается.
Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Они всегда про это забываюА.Тверской.
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В результате взрыва офицер и военнослужащий по контракту погибли. Еще один офицер и пятеро военнослужащих-контрактников получили ранения. Инцидент произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.
http://chita.bezformata.ru/listnews/voennosluzhashih-pogibli-shestero-raneni/62475174/
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