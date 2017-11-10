EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(633932)
  4122  62
Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (7103) танк (800) Донецкая область (4812) Антитеррористическая операция (17688)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские наемники обстреляли из танков защитников села Пески. ФОТО

Российско-оккупационные войска из танков обстреляли позиции украинских защитников.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
БПП проголосовали за СОХРАНЕНИЕ Дипломатических отношений. (юридически они ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ-ПАРТНЁРЫ в первую очередь (и Антонов будет чинить ихние самолёты))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он там родился и жил. да и родственики его там.
как он там говорил про таких как ты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
про таких как ты он говорил: ну-у-у-у, тупые! тупые! тупые!
Смерть примирит вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть свои и "Стугна" и "Корсары" но путинские партнеры на передовую ни ни, а то путин нападеть. только для телевизора и перерезания ленточек...
да и офшоры требуют средств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Российские наёмники суки . Да и сами сруцкие тоже суки .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наташа! Не всё так просто. Из Вашего поста следует, что Порошенко кобель, но это далеко не так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обстріляли із тих танків , що начебто були відведені згідно "мінських протоколів" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так президент-миротворець задрючив не тільки передову, а й "задню", теж.
Голосумо, голосуємо... - ПОПлачемо.... і голосуємо знову...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чому "обстреляли" а не "применили" ... хто таке "пропустив" у нас же не війна...у нас тратато ... а на тратато не обстрілюють а "применяют"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И кому это пришло в голову обвинить сепаратистов в обстреле Песков из танов?Его надо распять в коротких штанишках,ведь сказали же публицисту что согластно Минским соглашениям ои обстреливали Пески из запрещенного оружия так значит из запрщенного а не танков.
А как ответили наши контрактные курортники на акцию сепаратюг?Конечно же построчили немного из разрешенного АКМ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ктонить может кратко и понятно объяснить - где же "стугны", почему они НЕ на фронте, не жгут орковские танки? По их ТТД их дальность поражения сопоставимо с дальностью выстрела такого танка. Они вообще есть где либо - в природе, на складе, в чертежах ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Вы думаете, что сепарский танк выезжает с флагом дыныры на центр поля на дистанцию выстреа из ПТРК, останавливается, торжественно делает десять выстрелов, и удаляется?
Штатное орудие семдесятдвойки стреляет на 9 км легко. Выехал из окопа на триста метров в сторону, башню повернул, 3--4 выстрела по координатам сделал, и через две минуты снова в окопе за рельефом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапські фейки виставляти не гарно ... тим більше в таких темах .
П.С - спамив не я ...але і розспамлювати не буду .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит что Стугна и Корсар на передовой, это очередной трындеж чинуш и генералитета.
Вот уроды. Им пиар, а на передке и защититься нечем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаєш танки били прямою наводкою? Стріляли з укриття. Як їх дістанеш Стугною?
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Почти на каждый обстрел наши бойцы жестко отвечали огнем из пехотного вооружения".Источник: https://censor.net.ua/n462403 ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стугны языками передали на фронт и там ими якобы воюют, виртуально
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И снова в путь, и снова в ночь
Уходим на броне.
И снова маленькая дочь
Задаст вопрос жене.
Когда же папа к нам вернётся?
И будет на ночь мне читать!
Играть со мною и улыбнётся,
И утром косы заплетать.
И спрятав взгляд уставших глаз,
Не зная, что сказать
Её обнимет крепко мать
- Доцюня, надо ждать!
А где то, далеко, в степи Отцу приснится сон.
Война ушла, и он спешит
К семье, увидеть дом. Автор: позывной Шева
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Василий! Танка короче, её читают... Иначе не рассчитывай (для лайков) на интеллектуалов... они почти кончаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Житель Омской области убил дверным навесом двух глухонемых стариков за то, что они якобы распускали про него слухи
https://www.om1.ru/news/incident/125676/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не дивно. Це той самий Дамбац. Омск - Особое Место Ссьілки Каторжников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся расея тот самый Дамбас
В Нижнем Новгороде отец забрал сына из детского сада и жестоко убилhttps://goo.gl/F2kunE
Сибиряк зарубил топором мешавшую ему спать гостью
https://lenta.ru/news/2017/11/07/ubivez/
Житель Ленобласти убил вилами старшего брата
https://goo.gl/oDopfW
На Мордовии гость убил хозяина разбитой бутылкой
https://goo.gl/wKbDVY
В городе #Петухово мужчина убил семью из трех человек ради тысячи блоков сигарет
http://uralpolit.ru/news/kurgan/09-11-2017/125089
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
тут стрільба - там бізнес ...
Суммы поражают: стало известно сколько заработал Порошенко в России вовремя кровопролития
Журналист Александр Дубинский объяснил, почему президент Украины Петр Порошенко никогда не поддержит разрыв дипломатических отношений с Россией ...
http://ua24ua.net/summi_poragayut_stalo_izvestno_skolko_zarabotal_poroshenko_v_rossii_vovremya_krovoprolitiya/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачотно день завершается
Сначала пошла инфа за Задорнового:
- А чо Задорнов не шутит?
- Дык умер, однако.
- Тот-то я смотрю, он в гробу лежит.
А теперь вот чо:
"В поселке Широкая Балка, территориально входящего в состав оккупированной Горловки, были обнаружены трое российских военнослужащих с тяжелыми ножевыми ранами.

«Всех троих сослуживцы обнаружили с ножевыми ранами в области шеи. Двое были уже мертвыми. Третий подавал некоторые признаки жизни», - уточнил источник.
Он также сообщил, что мертвых россиян отправили в морг, а раненого - в реанимацию городской больницы №2, которая расположена на проспекте Ленина, 26.
Зарезанные российские «братья» приехали на Донбасс из Забайкалья".
Ну, всех жалко до слёз .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может людям кровянки захотелось забайкальской. Обломали процесс....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не скорблю

Если Боинг падает, "потому что он тяжелее воздуха", то надо быть готовым, что ты умираешь, потому что рак окажется тяжелее твоего мозга. Если ты при жизни не ставил ни во что чужие человеческие жизни, то почему после смерти твою жизнь должны оценить хотя бы в копейку? Десятками лет ты изрыгал со сцены наимерзотнейший шовинизм и ксенофобию. Унижал людей по их национальным, расовым признакам. Глумился над последствиями трагедий и войн, которые устраивала твоя страна. Пинал Украину, истекающую кровью из-за таких, как ты. Великодержавных пустобрёхов. И вот пришёл твой конец.

Шутки были твои дерьмо. Сам ты был дерьмом. И помнить тебя будут, как человека, который сказал, что Боинг, сбитый российский БУКом упал, потому что был тяжелее воздуха. Единственное, что по-настоящему смешного ты сделал за свою жизнь - это твои псевдоисторические потуги. Вот это вот, что "весь мир произошел от славян и мы придумали луну и солнце" - вот это было забавно. Всё остальное - ниже плинтуса и без грамма остроумия.

И не надо только разводить тут слезливые, сердобольные нравоучения: "о покойниках, либо ничего, либо хорошо". О покойниках правду. Как и о живых правду. Я при его жизни писал о нём все, что думаю. Я и после его смерти это напишу. Ушёл глашатай Русского Мира, ушёл псевдоучёный, лжец, лицемер, враг цивилизованного челочевества. А как он кричал, что все вокруг тупые, а сам сделал чуть ли не больше остальных для низвержения во мрак невежества своего же народа и погружения его в иллюзию собственного величия. Одержимый именно этим мифом своего национального превосходства российский народ творил и продолжает творить все свои страшные преступления. И что теперь? Плакать что ли? Уже бегу.

Барабанная дробь: "А теперь, на сцену после ансамбля Александрова выходит сатирик Михаил Задорнов". Аплодисменты. Спектакль длинною в вечность только начинается.

Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Они всегда про это забываюА.Тверской.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Двое военнослужащих погибли, еще шестеро получили ранения в результате самовольного подрыва боеприпаса на полигоне Цугол на расее
В результате взрыва офицер и военнослужащий по контракту погибли. Еще один офицер и пятеро военнослужащих-контрактников получили ранения. Инцидент произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.
http://chita.bezformata.ru/listnews/voennosluzhashih-pogibli-shestero-raneni/62475174/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
васятка здеся вермахтовский голиаф был бы в самый раз
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и Где НОТА протеста, где Ультиматум.? (дипломатические отношения ведь НЕПРЕКРАЩЕНЫ (спасибо БП))
 показать весь комментарий
Ответить
 
даже во времена царя гороха - без GPS, без лазерных лучей и теленаведения - артиллеристов учили - как с трёх точек засекать и поражать движущиеся средства нападения противника, обнаружившие себя выстрелами.А ведь тогда не было всяких там беспилотников и т.п. Хотя бы раза 2 - 3 вспомнили учебник - уже бы так борзо орки не катались стрелять , как в тире беззащитную пехоту с калашом. Офицеры - артиллеристы - профессионалы остались вообще на фронте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В ответ их подавили огнём оружием разрешённым минскими договорённостями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, и где пресловутая Стугна, которую рекламируют пастор и шоколад?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Іх завантажили на обіцяні Оплоти і вони рушили в бік передової!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это если бы её Рошен выпускал-то она была бы везде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И шо такое-соевая Стугна с корсаром не долетела?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крыма нет,пол Дамбасса нет,но кацаПсины УПОРНО гутарють что Украина закупила у плешивого Педофила товаров на 3 ярда долларов..интересно для кого?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские наемники обстреляли из танков защитников села Пески. ФОТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gabriel Monte, Адвокатик, Серов свидомый, Крокодил Гена, AndyMariman, Kaba Mota, RobinHood dfb9bea2, Алексей Носов d8330900, Степа Лыходэев, 133133, усе будет только хуже, Гельдрих, Гарик Не инженер c161d501, Bogdan_, линда либерман, Igor Abolinsh, Bob2, курвиметр, Mikhail Saveliev, Badahos Esp, 1970-kva, Alexandr Slavich, SANDY, Бандерівець, Андрій Жаровський, Константин 1041a131, Николай Водяной, Paulo Kit, 2_homo_sapiens, Владимир Чуприн d3bb19ba, Валерий Проценко, Fredi Kruger, дядя Сэм f4c0ca00, V T 2fd9d4b9, STAS 777, Alex Rabinovich, Утилизация ватников, И я скажу, Vlad, Ali Hasan, Egor Elk, Константин Гризодубо, Ils ne passeront pas, Миколай Янович, Maxim Isajew, NNN, Юрий Шмадченко, Alexx Lexton, сергей садовский, Корсунский, частный сектор, magic SOM, Гыг с Вами, Ярик Сус, Владимир Суб, Саша Харьковский, Lvbnhj, Лео Кот
 Всего на сайте: 182 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти