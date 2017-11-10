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Теги: Борисполь (538) Госпогранслужба (3223) Саакашвили (2256) Слободян (276)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пограничники оформили факт пересечения границы сыну Саакашвили, после того как удостоверились, что он встретился с отцом, - Слободян

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян прокомментировал информацию о задержании в аэропорту "Борисполь" 11-летнего сына экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и сопровождавшего его охранника.

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Где средства берет безработный Саакашвили на охрану себя и сына ..... не зря он опасается приехать в Грузию ...
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У него ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА!!!! Он экс-президент, даже колхозники могли бы это запомнить. У высших должностных лиц Грузии и членов их семей Государственная охрана от государства Грузия.
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Я конечно не знаю в точности закон, но объясните мне. Мужчина, без какого-либо гражданства, в полном смысле, врывается силой в определенную страну, говорит что хочет быть тут и никуда не уйдет, живет непонятно где и не понятно за какие деньги. И ему ничего не делают он даже не скрывается... просто выписали какой-то там штраф. Через два месяца к этому человеку приезжает его несовершеннолетний сын. Этот человек, спокойно, едет в аэропорт, подписывает акт "о получении ребенка" на пограничном контроле и спокойно уезжает , опять таки не понятно куда и не понятно зачем... Что происходит?
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пэця его просто в личные враги записал. Теперь понятно ?
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Вы больше поняли, чем многие украинцы. Происходит грязный пиар с разводкой лохов.
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просто у него тоже есть связи, кто то из правящих Украиной фин. групп его поддерживается и деньги как и у тех с кем он борется за власть в этой стране( файне Юкрайне (
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У него громадные связи со времён Ющенко, который с ним даже показательно не ссорится. Что сделал Ющенко все помнят.
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пэця тоже говорил не раз что Саакашвили его лучший друг еще со времен учебы....
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Все просто объясняется: коррупция в высших слоях власти.
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А мне нравится эта история. Злобный Порошенко, неуступчивые пограничники, малец в заложниках....и тут счастливый финал с освобождением. У Михо деревянные счеты и он перебрасывает ещё одну косточку победы. После прорыва в украинскую политику (скорее её не будет) Михо стряхивает счеты и говорит: ну как вас дебилы развели!
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Оценил игру на тройку. Все дебильные победы для Михо пишет один режиссёр и они многим видны. Правда появились верующие секты свидетелей Михо, которые не видят знака равенства с Порошенко. Поэтому тройка. Посмотрим на следующие комичные случаи.
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а как узнали что отец, он паспорт показал (который украли)?
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Почему ещё только одна? Ещё анализ кала, мочи, от психиатра, венкождиспансер...
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в панаме место забито,она почти Родина ,но не как ,не для всех.
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Так теми Михо денежки или Порошенко поделился с ним.
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Не только Порошенко, но и остальных твоих любимцев, саакоюлебот.
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УКРАИНА СОДРОГНЕТСЯ КОГДА УЗНАЕТ ВСЮ ПРАВДУ О ПОРОШЕНКО И ЕГО ШОБЛЕ.
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Ключевое слово это шобла, где и Саакашвили состоит😀
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Америка должна объяснить, а то в конец все запутались
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запутались только украинцы -которые не думают за кого голосуют
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Пацанёнок в нашем случае -курьер. Под видом сопровождающего переправляет к папе неизвестно кого.
Есть ли доверенности у сторожа?, от родителей, на сопровождение?.
Погранцы правильно поступили -согласовали.. и дали огласку прибытию. Михо- известный актёр погорелого театра и неизвестно куда он собрался сына втянуть..
Вплоть до -у меня похитили сына в Украине, это всё Петя и рошен виноват! Мне угрожали! Все на майдан! Будем искать!.. ну а там смотря какой кокаин загнали, туда и понесет рефарматара..
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я думаю что пятница началась еще в среду...
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а вот 4 идиота его поняли и лайкнули
из одной бутылки видимо пили
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порошенко и хуйло доят свои страны по полной,порошенко и хуйло прикрываются патриотизмом,порошенко и хуйло хранаят свои деньги в одном панамском банке,даже в одном здании,а виноват Саакашвили,который живет в палатке-во как
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Не говорю, что он плохой. Говорю, что он друг Порошенко и Ющенко. Этот спектакль со ссорой меня не убеждает. Мне все равно какой Саакашвили. Я хочу новых людей не замешанных в старых и грязных делах. Не хочу тасовать старую, замусоленную колоду коррупционных политиков.
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В сегодняшних реалиях Украины меня вполне устраивает Саакашвили. Понимаешь, друже, это реалии сегодня. Не будет тебе ни каких "новых людей". Откуда они должны появиться? Я против Михо, НО так как у нас ниХя нет ни кого, а совковую лодку надо кому то качать, то Саака вполне для этого подходит. Как то так
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Меня Саакашвили не устраивает, так как это тот же Порошенко. Люди новые уже есть, смотри внимательно. Я же некоторых вижу, но главное что бы не убили заранее. У нас это умеют.
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https://www.youtube.com/watch?v=-NVM4w3w-Vg

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ - ВЛАСТЬ ВОРУЕТ У СВОЕГО НАРОДА NEWSONE 10.11.2017
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А где же были наши "бравые пограничники", когда войска россии вторглись на территорию Украины?
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Помічник голови Держприкордонслужби українець Олег Слободян виконує якість дурнувато-злодійські закони КГБіста-жидомасона Рошена... мда-а-а...
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Я хожу под ВР, как и на все Майданы. Но не потому что я за Саакашвили, я хожу туда за своей свободой. Я не желаю жить в нароссии, где за прогулку вне дома меня будут запихивать в автозак. У нас, Украинцев, постепенно, забирают свободы. Эти все наши законы и законопроекты - ведут нас в нароссию, а потом - сев. корею. А я не желаю гулять по своему Крещатику под охраной вертухаев!
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Саакашвили достоен презрения за использование приезда своего сына в качестве провокации. Почему он не удосужился приехать вовремя встретить его? А специально, чтобы было о чем погавкать. Абсолютно правильно сделали пограничники, что задержали ребенка до появления родителей. Ваш мессия, зрадофилы, полная дешевка.
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а зачем было задерживать охранника, который сопровождал его сына, единственного пасажира с этого рейса ? а если вы знаете что ваш ребенок с сопровождением едет к вам, вы можете его встретить дома , а не в аэропорту ? а зачем ваш умный оффшорник вообще замутил на ровном месте этот казус ?
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як тільки з'являється щось на Цензорі про Саакашвілі, так зразу у команди мінСтеця (кума ПОПа) аврал, який нагадує енурез, або понос. Під різними прапорами лається дерьмо на людину яка їм нічого поганого не зробила, в тому числі нашій країні. Таке враження, гроші навіть забруднені поносом не пахнуть і їх можна відмити.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПограничники оформили факт пересечения границы сыну Саакашвили, после того как удостоверились, что он встретился с отцом, - Слободян
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