"ОУН и УПА уже приводили поляков в чувство", - глава ОУН Червак о заявлениях руководства Польши

Адвокатик
, Sophia-Maria Duglass
, Gabriel Monte
, молодой рабочий
, Kaba Mota
, випадково зазирнув
, Maxim Ak-Murza
, Серов свидомый
, Bogdan_
, усе будет только хуже
, Валерий Проценко
, AndyMariman
, Виктория Габышева
, Сергей Росинец
, Крокодил Гена
, линда либерман
, RobinHood dfb9bea2
, Конотопець Виталий
, Коновалов Александр
, Гарик Не инженер c161d501
, частный сектор
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Ярик Сус
, Алексей Носов d8330900
, botoks
, Степа Лыходэев
, Vytautas
, belge
, Константин 1041a131
, Driver
, Гельдрих
, pinkerton
, Бандерівець
, Kasper1088
, Igor Abolinsh
, Светлана Черкассы
, 133133
, Senator S 01a656ec
, Андрей Сафhjyjd
, Ali Hasan
, OldCat
, курвиметр
, 2_homo_sapiens
, Mikhail Saveliev
, Bob2
, STAS 777
, JustBlogg
, Grigoriy Shevchenko
, Badahos Esp
, Юрий Шмадченко
, Иван Петрович Сидоров
, Maksim Perepelitca
, Alexandr Slavich
, Paulo Kit
, Luci Demon e13f0de8
, Владимир Чуприн d3bb19ba
, Bee Bee a9a27a97
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Vlad
, Утилизация ватников
, Днепропетровец
, 5 копійок
, Денис_Харьков
, хтось собі такий
, 1970-kva
, Fredi Kruger
, SANDY
, Гуцул Рой
, Semen Semenich
, Олег Сорокин
, Андрій Жаровський
, И я скажу
, Саша Харьковский
, Alex Rabinovich
, Миколай Янович
, Юра Сюзик
, Николай Водяной
, Крим Український 5a557d17
, Назар Курта 10f41f8f
, war3
, Вася Путлер
, John Observer
, Йозеф Швейк
, Ils ne passeront pas
, Nealena Nova
, Egor Elk
, Lvbnhj
, V T 2fd9d4b9
, grec
, Лео Кот
, дядя Сэм f4c0ca00
, DI GI
, Ivan Savelev
, Tamara Smelya
, Корсунский
, Андрей Ильчук
, Gaydamaka Kozak
, Fedir Syzyi
, Fell
, Зенит-Циклон-ДНЕПР
, Maxim Isajew
, Good Life
, Константин Гризодубо
, cvthtrf
, magic SOM
, Владимир Суб
, NNN
, Василь Порохнавець
, Vedana
, Кузьма Кузьменко
, сергей садовский
, Vlas Nik
, Дмитро Черних
, Goldman Sachs
, Байгали
, Alexx Lexton
, Гыг с Вами
, Игнатьев Фион
, Eispickel
, Никто
, Urs
, Дон Серджио
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Владислав Серебрянников Luka
Gabriel Monte, Адвокатик, Серов свидомый, Крокодил Гена, AndyMariman, Kaba Mota, RobinHood dfb9bea2, Алексей Носов d8330900, Степа Лыходэев, 133133, усе будет только хуже, Гельдрих, Гарик Не инженер c161d501, Bogdan_, линда либерман, Igor Abolinsh, Bob2, курвиметр, Mikhail Saveliev, Badahos Esp, 1970-kva, Alexandr Slavich, SANDY, Бандерівець, Андрій Жаровський, Константин 1041a131, Николай Водяной, Paulo Kit, 2_homo_sapiens, Владимир Чуприн d3bb19ba, Валерий Проценко, Fredi Kruger, дядя Сэм f4c0ca00, V T 2fd9d4b9, STAS 777, Alex Rabinovich, Утилизация ватников, И я скажу, Vlad, Ali Hasan, Egor Elk, Константин Гризодубо, Ils ne passeront pas, Миколай Янович, Maxim Isajew, NNN, Юрий Шмадченко, Alexx Lexton, сергей садовский, Корсунский, частный сектор, magic SOM, Гыг с Вами, Ярик Сус, Владимир Суб, Саша Харьковский, Lvbnhj, Лео Кот
Всего на сайте: 182 писателя
Ответить
О, у нас и ОУН современная есть! Чем занимаются? В выборах участвуют? Или только борьба? Кто платит?
И когда они "уже приводили поляков в чувства"? Во время "Вислы"? Или про Волынь речь? Только льет воду на мельницу невменяемым пшекским нацикам.
Ответить
Ответить
Ответить
Це найвідоміший терорист 20 століття, японський шпигун, друг Гітлера, польський великодержавний шовініст і національний герой Польщі Юзеф Пілсудський - батько незалежної Польщі, яка постала у 1918 році на окупованих Польщею західноУКРАЇНСЬКИХ землях та польських землях, звільнених з під окупації Росії, Німеччини та Австро-Угорщини.
Жоден народ світу не може вказувати полякам, кого їм вважати своїм національним героєм - роль Ю.Пілсудського у здобутті ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ за результатами Першої світової війни НЕЗАПЕРЕЧНА, хоча методи державотворення були далекими від загальнолюдських уявлень про гуманізм...
Чому ж теперішнє політичне керівництво Польщі вважає за можливе диктувати Україні, кого ми маємо визнавати своїми національними героями?
Адже порівняння Ю.Пілсудського і С.Бандери - далеко не на користь Пілсудського!
Так, і один, і другий вважали атентат прийнятним способом боротьби за незалежність своєї держави.
Але теперішнє польське керівництво проявляє тут кричущі подвійні стандарти: акти атентату, вчинені у боротьбі за незалежність Польщі Пілсудським проти російських окупантів вважає актами геройства, а акти атентату, вчинені у боротьбі за незалежність України Бандерою проти польських окупантів вважає неприпустимими!
Та між Пілсудським і Бандерою є ключова відмінність!
Ю.Пілсудський був польським великодержавним шовіністом, який марив створенням польської імперії "від можа до можа" (від Балтійського до Чорного моря) за рахунок окупації етнічних українських територій!
С.Бандера був українським націоналистом, який боровся за Незалежну Соборну Українську Державу на її етнічних територіях без зазіхань на чужі території!
С.Бандера визнавав право всіх націй на самовизначення, а Ю.Пілсудський сповідував "самовизначення" польської нації шляхом поневолення інших народів!
Чи готові ми продовжити шлях у Європу через національне приниження на правах меншого польського брата?
Я згоден лише на правах рівноправного партнера!
Якщо доведеться почекати, поки у Польщі прийде до влади притомне керівництво - я згоден почекати...
Насправді дискусію, хто перший почав треба залишити історикам, а політикам - шукати те, що об'єднує, і рухатися далі!
Без ультиматумів і претензій на роль старшого брата!
P.S. (09.11.2017р.) У зв'язку з тим, що деякі, необізнані з предметом, дописувачі намагаються мене звинуватити в необ'єктивності, пояснюю:
Це об'єктивна констатація загальновідомих фактів, яких не соромився сам Ю.Пілсудський:
1) він, і не тільки він, справедливо вважав терористичні атаки проти окупантів виправданими (зрештою, згадайте радянські фільми: "земля должна горєть под ногамі окупанта..."). Пілсудський справді найвідоміший з поміж усіх терористів (терори́зм (від лат. terror - «жах») - використання або загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети) 20-го століття! І я його зовсім не засуджую за це! Я засуджую чинне керівництво Польщі за подвійні стандарти!
2) На початку його боротьби з російським окупаційним режимом Ю.Пілсудський брав гроші на цю боротьбу у ворогів Росії японців за інформацію про Росію, яку він їм надавав... І ніколи цього не приховував! Вам не подобається словосполучення "японський шпигун", замініть на "японський розвідник" . 3)Пілсудський палко вітав прихід до влади Гітлєра і намагався використати дружбу з ним проти СССР для здійснення своєї мрії про велику Польщу "від можа до можа". Але вийшло по-іншому: після смерті Ю.Пілсудського інший друг Гітлєра Й.Сталін у 1939 році поділив Польщу.
4) А чим, як не великодержавним шовінізмом є намагання шляхом загарбання чужих територій збільшити розміри своєї держави "від можа до можа"?..
Ответить
Ответить