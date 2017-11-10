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Теги: Держкомтелерадіо (11) історія (354) ОУН (34) В'ятрович (87)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"ОУН и УПА уже приводили поляков в чувство", - глава ОУН Червак о заявлениях руководства Польши

Первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, глава Организации украинских националистов Богдан Червак прокомментировал информацию польских СМИ и руководства Польши о запрете на въезд в Польшу председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

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Шоб этим всем тридварасам из Польши и Украины - память поотшибало! Взять польских националистов и украинских националистов - выделить им поле в лугандоне и хай себе рубятся, пока нормальные люди будут налаживать взаимовыгодное сотрудничесво основанное на дружбе и культурном обмене, развивать свою экономику и зарабатывать деньги на приличную жизнь. З@эб@ли своей хнёй, кто кого в чувство сто лет назад приводил... Где они, а где мы?
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А за что удалять? У нас шо, одна страна, один сайт, одно мнение? Других быть не может? Как при комуняках? На хера тогда декоммунизация? Повторюсь:
О, у нас и ОУН современная есть! Чем занимаются? В выборах участвуют? Или только борьба? Кто платит?
И когда они "уже приводили поляков в чувства"? Во время "Вислы"? Или про Волынь речь? Только льет воду на мельницу невменяемым пшекским нацикам.
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Хоч одна моя бабка полька, але поляки, як і мадяри, румуни, болгари вже перегнули палку і тільки кончені шакали нас в такий важкий час війни з кацапами можуть бити в спину!... А якщо так, то пішли вони на йоббік всі скопом (тільки антиукраїнці)!!!
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"ОУН и УПА уже приводили поляков в чувство", - глава ОУН Червак о заявлениях руководства Польши - Цензор.НЕТ 6631
Це найвідоміший терорист 20 століття, японський шпигун, друг Гітлера, польський великодержавний шовініст і національний герой Польщі Юзеф Пілсудський - батько незалежної Польщі, яка постала у 1918 році на окупованих Польщею західноУКРАЇНСЬКИХ землях та польських землях, звільнених з під окупації Росії, Німеччини та Австро-Угорщини.
Жоден народ світу не може вказувати полякам, кого їм вважати своїм національним героєм - роль Ю.Пілсудського у здобутті ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ за результатами Першої світової війни НЕЗАПЕРЕЧНА, хоча методи державотворення були далекими від загальнолюдських уявлень про гуманізм...
Чому ж теперішнє політичне керівництво Польщі вважає за можливе диктувати Україні, кого ми маємо визнавати своїми національними героями?
Адже порівняння Ю.Пілсудського і С.Бандери - далеко не на користь Пілсудського!
Так, і один, і другий вважали атентат прийнятним способом боротьби за незалежність своєї держави.
Але теперішнє польське керівництво проявляє тут кричущі подвійні стандарти: акти атентату, вчинені у боротьбі за незалежність Польщі Пілсудським проти російських окупантів вважає актами геройства, а акти атентату, вчинені у боротьбі за незалежність України Бандерою проти польських окупантів вважає неприпустимими!
Та між Пілсудським і Бандерою є ключова відмінність!
Ю.Пілсудський був польським великодержавним шовіністом, який марив створенням польської імперії "від можа до можа" (від Балтійського до Чорного моря) за рахунок окупації етнічних українських територій!
С.Бандера був українським націоналистом, який боровся за Незалежну Соборну Українську Державу на її етнічних територіях без зазіхань на чужі території!
С.Бандера визнавав право всіх націй на самовизначення, а Ю.Пілсудський сповідував "самовизначення" польської нації шляхом поневолення інших народів!
Чи готові ми продовжити шлях у Європу через національне приниження на правах меншого польського брата?
Я згоден лише на правах рівноправного партнера!
Якщо доведеться почекати, поки у Польщі прийде до влади притомне керівництво - я згоден почекати...
Насправді дискусію, хто перший почав треба залишити історикам, а політикам - шукати те, що об'єднує, і рухатися далі!
Без ультиматумів і претензій на роль старшого брата!
P.S. (09.11.2017р.) У зв'язку з тим, що деякі, необізнані з предметом, дописувачі намагаються мене звинуватити в необ'єктивності, пояснюю:
Це об'єктивна констатація загальновідомих фактів, яких не соромився сам Ю.Пілсудський:
1) він, і не тільки він, справедливо вважав терористичні атаки проти окупантів виправданими (зрештою, згадайте радянські фільми: "земля должна горєть под ногамі окупанта..."). Пілсудський справді найвідоміший з поміж усіх терористів (терори́зм (від лат. terror - «жах») - використання або загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети) 20-го століття! І я його зовсім не засуджую за це! Я засуджую чинне керівництво Польщі за подвійні стандарти!
2) На початку його боротьби з російським окупаційним режимом Ю.Пілсудський брав гроші на цю боротьбу у ворогів Росії японців за інформацію про Росію, яку він їм надавав... І ніколи цього не приховував! Вам не подобається словосполучення "японський шпигун", замініть на "японський розвідник" "ОУН и УПА уже приводили поляков в чувство", - глава ОУН Червак о заявлениях руководства Польши - Цензор.НЕТ 2012"ОУН и УПА уже приводили поляков в чувство", - глава ОУН Червак о заявлениях руководства Польши - Цензор.НЕТ 2012 .　 3)Пілсудський палко вітав прихід до влади Гітлєра і намагався використати дружбу з ним проти СССР для здійснення своєї мрії про велику Польщу "від можа до можа". Але вийшло по-іншому: після смерті Ю.Пілсудського інший друг Гітлєра Й.Сталін у 1939 році поділив Польщу.
4) А чим, як не великодержавним шовінізмом є намагання шляхом загарбання чужих територій збільшити розміри своєї держави "від можа до можа"?..
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Правильный ответ, поляки должны знать своё место и хотя бы делать вид что не продались кацапам.
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Цензор.НЕТФорум Украины"ОУН и УПА уже приводили поляков в чувство", - глава ОУН Червак о заявлениях руководства Польши
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